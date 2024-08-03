‘Ağlayan Çocuk’ Çiko’nun laneti

Bir dönemler özellikle Avrupa Yakası dizisinden gördüğümüz Çiko isimli "Ağlayan Çocuk" tablosu İtalyan ressam Bruno Amadio'ya ait. Dünya çapında milyonlarca satan tablo popüler olduğu dönemlerde oldukça seviliyordu. Ancak sonrasında "Ağlayan Çocuk" tablosunun İngiliz basınında lanetli olduğu öne sürüldü.

TABLONUN FARKLI ÇEŞİTLERİ

1950'lerden itibaren dünyanın her yerine yayılan tablonun farklı çeşitleri yapıldı. Ancak ilk çıkan orijinal tablodaki çocuk kumral ve ela gözlüydü. Tablonun lanetli olduğunu öne süren İngiliz basını ise bu durumu yine İngiltere'de yaşanan bir yangına bağlıyor. The Sun gazetesinin yayımladığı bir habere göre bir itfaiyeci, yangın çıkan evlerindeki tüm eşyaların kül olduğunu ancak bu tablonun hiç zarar görmediğini söyledi.

BİNLERCE TELEFON

İlerleyen dönemlerde hiçbir itfaiyeci bu "Ağlayan Çocuk" tablosunu evine sokmadı. Böylece birçok insan paniğe kapıldı. Ancak yangının çıkmasına neden olan asıl durum elektrikli sobaların perdeye veya yatağa yakın durmasıydı. O dönemde İngiltere'nin yoksul mahallelerinde bu tablonun yaklaşık 50 bin kopyası satıldı. Yine yangınlar bu mahallerlerde çıkmış ve algıda seçicilik politikası oluşturulmuştu. İşler daha da ciddileşince tüm tablolar geri yollandı ve yakılarak imha edildi. Devamında binlerce insan gazeteyi arayarak resimden geceleri ağlama sesleri geldiğine dair farklı farklı iddialarda bulundu. İtfaiye yetkilileri daha sonra yangınların asıl nedenini açıklasa da İngiliz gazetesinin asılsız haberi çoktan toplum tarafından benimsenmişti.