Dikkat: Kıyafetleriniz sizinle ilgili konuşuyor

Renklerin insan psikolojisi üzerindeki etkileri uzun süredir bilim camiasında tartışılan konular arasında yer alıyor. Her rengin insan psikolojisi üzerinde etkiye sahip olduğu artık bilinen bir gerçek... Örneğin sarı yaratıcılığınızı artırırken, mavi size ve karşı tarafa huzur veriyor. Renkler hayatımız üzerinde de etkili. Tabii ki bu durum genel olarak giymeyi seçtiğimiz renklerin kişiliğimiz üzerinde etkili olduğunu da gösteriyor.

YARATICILIK VURGUSU

Sarı renk psikolojik açıdan oldukça güçlü bir etkiye sahip. Sarı renk genellikle; duygular, yaratıcılık ve yüksek benlik saygısı ile ilişkilendiriliyor. Bunun yanı sıra heyecan, uyarılma ve mutlu ruh halleriyle de ilişkili sarı rengi sık sık tercih ediyorsanız muhtemelen neşeli ve hayatı dolu dolu yaşayan birisiniz. İnsanların üzerinde de yaratıcı biri olarak intiba bırakıyorsunuz.

DÜZENLİ VE TERTİPLİ

BEYAZ rengi saflığı ve sadeliği sembolize eder. Ama baştan aşağı beyaz giyinmekte sizi soğuk, uzak ve mükemmeliyetçiliğe eğilimli olduğunuz izlemini verebilir. Psikologlara göre; beyaz, samimiyetin rengi olarak da algılanabilir. Beyaz düzenli ve tertipli bir görünüm oluşturmanıza yardımcı olabilir. Bu renk, yenilik ve mükemmellik hissi verdiğinden, yeni proje sunumunda veya bazı yenilikçi fikir tanıtmak istediğinizde tercih etmeniz gereken renk olabilir.

DİKKAT ÇEKİCİ

GEÇMİŞ zamanlarda, mor zenginliğin ve gücün rengidir. Giyen kişiye de gizemli bir hava katar. Güçlü ve karizmatik bir insan olarak görünmeniz gerekiyorsa mor rengi mükemmel bir seçim olur. Aynı zamanda biraz daha yaratıcı olduğu için siyah renge harika bir alternatif olabilir. Bir iş görüşmesi için iyi bir tercih midir? Kesinlikle, yaratıcı bir ortamda liderlik gibi bir pozisyona başvuruyorsanız, zengin ve sanatsal gözükmek istiyorsanız bu renk tam size göre.

ZEKİ GÖRÜNÜMÜN SIRRI

ARAŞTIRMALARA göre, siyah rengi prestij, güç, ciddiyet ve yüksek zekanın göstergesi olarak algılanıyor. Aynı zamanda siyah, yas ve üzüntüyle de bağdaştırılıyor. Bu yüzden baştan aşağı siyah giymek iyi bir fikir değil.

PARAYI YEŞİLLE ÇEKMEK

YEŞİL rengi doğayla, huzurla ve sağlıkla ilişkilidir. Bu nedenle, sağlık sektöründe çalışıyorsanız veya organik ve çevre dostu ürünler satıyorsanız yeşil renk kıyafet seçim iyi bir seçim olur. Yeşil rengi aynı zamanda parayı ve şansı sembolize eder. Bu nedenle maaşınızda bir artış istiyorsanız yeşil rengi tercih etmelisiniz.

SADE VE KATI

GRİ renk pratik,sade ve katı olarak bilinir. Giysilerde gri tonları genellikle belirli bir yaştaki insan grubu tarafından seçilir, bu nedenle bu renk uygunluğun ve donukluğun işareti olarak sayılıyor

KALP ATIŞLARINI HIZLANDIRMAK

KIRMIZI rengi her zaman dikkat çeker ve kalp atışlarınızı hızlandırır. Bir Amerikan araştırması, erkeklerin buluşmalarda kadınlar kırmızı bir üst giyinmişse, kadınlara daha fazla kişisel soru sorma eğiliminde olduklarını göstermiştir. Fransız psikologlar, erkelerin kadın garsonlar kırmızı ruj sürdüklerinde daha fazla bahşiş verdiklerini söylemiştir. Bir ortama girdiğinde tüm ilginin bir mıknatıs gibi üzerine çekilmesini istiyorsanız kırmızı rengini tercih etmelisiniz. Baştan çıkarıcı, çekici ve öz güvenli gözükmek istiyorsanız kırmızı giymelisiniz.