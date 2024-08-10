Halil Fincan’dan fantastik bir yolculuk: İmza Karga

Yeni Asır Gazetesi Spor Müdürü Halil Fincan çocuklar için yepyeni bir macera ile karşınızda. Fincan'ın fantastik hikayesi "İmza Karga" raflardaki yerini alırken yine bol kovalamacalı ve heyecan dolu bir hikaye vadediyor. Daha önce Dünyanın En Tuhaf Köpeği, Bay Kaduf'un Acayip Makinesi, Bay Kaduf'un Zıp Zıp Koltuğu ve Yaramaz Uzaylı gibi kitapları binlerce çocuğa ulaşan gazeteci- yazar yeni hikayesi ile ilgili çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

'YAZARKEN ÇOK EĞLENDİM'

Beş krallıkta geçen maceranın semboller ve şifrelerle dolu bir yolculuk olduğunu belirten Fincan, "Her zaman olduğu gibi yazarken çok eğlendim. Hikayemiz Mavi Yüzük, Altın Yay, Çelik Zırh, Işık Yeleli ve Cam Küre isimli beş farklı krallıkta ve krallıklara isimlerini veren semboller çerçevesinde geçiyor. Sihirli, eğlenceli, yer yer komik, aksiyonu bol bir hikaye yazmaya çalıştım. Umarım benim yazarken eğlendiğim gibi okurlarımız da sayfaları çevirirken eğlenirler" yorumunda bulundu. İthaki Çocuk Genel Yayın Yönetmeni Alkım Özalp'ın editörlüğünü yaptığı İmza Karga'nın çizimleri ise Gözde Başkent'e ait.

DOLU DOLU BİR SERÜVEN

Mavi Yüzük Sarayı'nda son zamanların en büyük balosu yapılacaktı. Altın Yay, Çelik Zırh, Cam Küre ve Işık Yeleli krallıklarından misafirlerin ağırlanacağı önemli etkinlik için hazırlıklar başlamıştı. Kuppo ve yakın arkadaşı Co Bo da balo hazırlıklarında görev yapanlar arasındaydı. Kuppo'nun tozunu alıp duvara asmakla görevlendirildiği harita ise büyük bir sırrı gizliyordu. Ancak bütün kralların Mavi Yüzük'te olmasını fırsat bilen kötülük kapıdaydı. Rafga Bragar adındaki komutan, uzun zamandır beklediği ânın geldiğini anlamıştı. Sonunda beş krallığa hâkim olmasını sağlayacak bir planı vardı, üstelik ordusu da hazırdı. Rafga Bragar ile yolları beklenmedik şekilde çakışan Kuppo ve Co Bo, hem kendi hayatlarını hem de beş krallığı kurtarmak için büyülü nesneler, ışıltılı yeleler, devler, kargalar ve daha nice sürprizle dolu bir serüvene atılacaklardı.