D&R ünlü isimlere yaz kitaplarını sordu

Yaz tatilinde kitap okumak en keyifli aktivitelerden biri. Yılın yorgunluğunu atarken sevdiğiniz bir kitabı okumak gibisi yok. Peki iş ve sanat dünyasının ünlü isimleri bu yaz hangi kitapları okuyor? Türkiye'nin en büyük kitap platformu D&R sordu, ortaya başta tatilde olmak üzere yaz için ilham verici uzun bir okuma listesi çıktı.

YENİLER TAKİPTE!

Listeye bakıldığında yeni çıkan kitapların yakından takip edildiği anlaşılıyor. Yeni kitabı "Salkım Sokak No: 3"ü kısa bir süre önce kitapseverlerin beğenisine sunan gazeteci-yazar ve oyuncu İclal Aydın'ın favorisi, ünlü heykeltıraş Ozan Ünal'ın öykülerini bir araya topladığı, yine kısa bir süre önce okuyucuyla buluşan "Diğer" adlı kitabı... Ayşe Kulin'in yeni kitabı "4 Gün 3 Gece" ise müzik dünyasının sevilen ismi Ercan Saatçi ve duayen yazar Nazlı Eray'ın listesinde. Nazlı Eray'ın favori kitaplarının arasında ayrıca yılın çok satanlar listesinde yer alan Matt Haig'in "Gece Yarısı Kütüphanesi" adlı eseri de bulunuyor.

ZORU SEVENLER...

Şarkıcı Çelik'in yaz okumasında Alman filozof Hegel'in "Tarihte Akıl" adlı kitabı bulunuyor. Prof. Dr. Acar Baltaş da ünlü Rus yazar Dostoyevski'nin modern edebiyatı büyük ölçüde etkileyen "Öteki" eserini okuyor.

- İCLAL AYDIN: "Diğer" (Ozan Ünal)

- TÜRKAN ŞORAY: "Herkes Sevdiğini Öldürür" (Erendiz Atasü)

- ACAR BALTAŞ: "Öteki" (Dostoyevski)

- EMRE ALKİN: "The House of Islam-A Global History" (Ed Husain)

- ÇELİK: "Tarihte Akıl" (Hegel)

- MURAT AYGEN: "Gel Dünyayı Keşfedelim" (İlber Ortaylı), "Senin Cahilliğin Benim Yaşamımı Etkiliyor" (Celal Şengör), "Çizginin Dışındakiler" (Malcolm Gladwell), "Dinozorlarla Karıncaların Öyküsü" (Liu Cixin)

- ERCAN SAATÇİ: "4 Gün 3 Gece" (Ayşe Kulin)

- NAZLI ERAY: "4 Gün 3 Gece" (Ayşe Kulin), "Gece Yarısı Kütüphanesi" (Matt Haig)

- ECE VAHAPOĞLU: "Placebo Etkisi" (Dr. Joe Dispenza)

- BERKAY: Ahmet Şerif İzgören kitapları

- ŞEVVAL SAM: "Dağınık Zihinler" ve "Normal Efsanesi" (Gabor Mate), "Unutmadan" (Mehmet Bilal Dede)

BERKAY, YAZAR İZGÖREN HAYRANI

Müzik dünyasının bir diğer ismi Berkay, Ahmet Şerif İzgören'in kitaplarını takip ediyor. Ekonomist ve yazar Emre Alkin, Ed Husain'in "The House of Islam-A Global History" adlı kitabını okurken, gazeteci ve yazar Ece Vahapoğlu Dr. Joe Dispenza'nın "Placebo Etkisi" adlı kitabını favori listesine almış durumda. Ünlü şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam ise bu yaz Gabor Mate'nin "Dağınık Zihinler" ve "Normal Efsanesi" kitaplarının yanında, Mehmet Bilal Dede'nin "Unutmadan" adlı kitabını okuyor. Oyuncu Murat Aygen'in ise bu yaz okumak için seçtiği 4 başucu kitabı bulunuyor: İlber Ortaylı'dan "Gel Dünyayı Keşfedelim", Celal Şengör'den "Senin Cahilliğin Benim Yaşamımı Etkiliyor", Malcolm Gladwell'den "Çizginin Dışındakiler" ve Liu Cixin'den "Dinozorlarla Karıncaların Öyküsü". Türk sinemasının "Sultan"ı lakabıyla anılan Türkan Şoray ise Erendiz Atasü'nün "Herkes Sevdiğini Öldürür" adlı kitabını okouyor.