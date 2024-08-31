Deniz tatili için son fırsat

İlginçtir, Avrupa'nın bazı bölgeleri daha yaz mevsimini yaşayamadan sonbahara girdi bile... Türkiye'de ise küresel iklim değişikliğinin etkilerini ne yazık ki 2024 yazında en şiddetli şekilde hissettik, hissetmeye de devam ediyoruz Sıcakla boğuştuğumuz, 'hasta oluruz' korkusuyla klimayı açamadığımız uykusuz gecelerin bitmesine artık çok az kaldı. Yaz mevsimine yavaş yavaş veda etmeye hazırlanırken henüz tatil yapamayanlara ise 'fırsat bu fırsat' diyoruz. Altın sarısı kumlara sahip dünyaca ünlü plajlarda çarşaf gibi sakin denizin tadını çıkarabilir ve buna bağlı belirleyeceğiniz destinasyonlarda zengin tarih ve doğal güzelliklerimizi de keşfedebilirsiniz.

MUĞLA-AKYAKA

Ege'nin gizli cennetlerinden biri olan Akyaka, adeta keşfetmeyi bekliyor. Bir tarafında Azmak Nehri, diğer yanında Gökova Körfezi ile Akyaka'da harika bir tatil geçirebilirsiniz. Muğla'nın Ula ilçesine bağlı huzur dolu bir belde olan Akyaka, Ege Bölgesi'nde tatil yapabileceğiniz en güzel yerlerin başında gelmektedir. Marmaris ile Muğla'nın ortasında, Gökova Körfezi'nin bakir koyları arasında bulunan Akyaka sakinliği ile kafa dinlemek isteyenler için ideal bir ortam sunuyor.

MUĞLA-SEDİR ADASI

Kleopatra Adası olarak da bilinen ada masmavi denizi ile gönlünüze taht kuracak. Binlerce yıl önce Kleopatra ve Antonius Sezar'ın bu adada büyük bir aşk yaşadığına inanılır. Zeytin ağaçlarıyla kaplı Ada'da, doğal güzelliklerin yanı sıra Helenistik ve Roma dönemlerine ait yapılar da görmek mümkün. Muğla'nın en sevilen bölgelerinden biri olan Sedir Adası, bir diğer ismiyle Kleopatra adası olarak da biliniyor İsmini altın renkli kumlara sahip sahilinden alan bu adada, yüzyıllar önce Kleopatra'nın yüzdüğüne inanılıyor.

MUĞLA-DATÇA OVABÜKÜ PLAJI

Muğla'nın dillere destan ilçesi Datça mutlaka görülmesi gereken cennet köşelerden sadece biri. Ovabükü Plajı ilçe merkezine yaklaşık 20 km uzaklıkta. Sahil boyunca sıralanmış birçok konaklama ve yeme-içme tesisi bulunuyor. Her bütçeye uygun bol seçenekler mevcut. Kum ve çakıl karışımı sahiliyle Ovabükü'ne aşık olacaksanız.

MUĞLA-AMOS ANTİK KENTİ

Amos Koyu, tercih edebileceğiniz en güzel koylardan biridir. Kumlubük beldesindeki Turunç sokağında yer alan koy, denizinin güzelliği ile olduğu kadar denizin kıyısındaki dik sahilin güneyinde yer alan tepe üzerine kurulu antik şehri ile de hatırı sayılır bir ün elde etmiştir. Rengarenk çakıl taşları ile dolu uzun plajı ve masmavi berrak denizi ile son yıllarda tüm yerli ve yabancı turistlerin buluşma noktası haline gelmiştir. Amos Antik Kenti, şehir merkezinden 25 Km uzaklıktadır. Antik çağlarda Rodos'un en önemli şehirlerinden biri olan Amos, Helenistik dilde "Ana tanrıçanın tapınağı" anlamına gelmektedir. Yine Helenistik dönemde Samnaios ismi ile anılan tanrı Apollon ise bu kentin baş tanrısıdır. Kentin günümüzde ayakta kalabilmiş en önemli yapısı tiyatrosudur.

ÇANAKKALE-ADATEPE

Ege Denizi'nin doğusunda, Edremit Körfezi'nin kuzey ucunda yer alan Adatepe'de antik çağdan kalma eserler ilginizi çekecek. Çanakkale'ye 105 km uzaklıktaki köyde evler aslına bağlı kalarak restore edilmiş. Adatepe Köyü hem güzelliği, hem de vizyonu ile benzerlerinden ayrışan bir yer. Adatepe, dantel gibi sokakları, pırıl pırıl tarihi evleri ile İtalya'nın meşhur köylerine benziyor.

İZMİR-KALEM ADASI

İzmir'in hemen yanı başındaki Kalem Adası, doğası ile sizi adeta büyüleyecek. Adaya, tekne ile Dikili ve Ayvalık'tan ulaşabilirsiniz. Muazzam bitki örtüsü ve palmiyeleri ile meşhurdur. Ada, volkanik bir oluşum sonucunda meydana gelmiştir. Sularının şifalı olduğu söylenmektedir. Mavi bayraklı sahilde botanik bahçelerini turlayabilir, burada bulunan tarihi eserleri görebilirsiniz. Dünyaca ünlü bir tarihçi olan Strabon, Ege'de bulunan üç küçük adadan bahsetmektedir. Bu adalar Arginussai olarak adlandırılmaktadır. Arginussai adalarından biri de ünlü Kalem Adası'dır.

FETHİYE-KELEBEKLER VADİSİ

Fethiye'nin efsanesi Ölüdeniz sınırları içinde adeta doğanın insanlığa armağanı niteliğinde bir yer. Kamp ve doğa turizminde Türkiye'nin en iyi bölgelerinden biri olarak gösterilen Kelebekler Vadisi'ne Ölüdeniz'den kalkan tur tekneleriyle ulaşabilirsiniz. Doğal varlıklarıyla hazine niteliğinde cennetten bir parçadır. 350 metreye ulaşan sarp kayalık duvarlarla çevrili kaplan kelebeği dahil 80′den fazla kelebek türüne sahip, 50 metre yükseklikten Vadiye dökülen şelalesi, bungalov ve taş evleri, denizi ve muhteşem manzarasıyla kendini size aşık edecek doğa ile iç içe bir vahadır Kelebekler Vadisi.

İZMİR-GÜMÜLDÜR

İzmir'in incisi olarak tanımlanan Gümüldür, mükemmel iklimi, doğal güzellikleri ve tarihi kalıntıları ile belki de Ege'nin en özel köşelerinden biri. Gümüldür, son zamanlarda popüler hale gelen, yaz aylarında tercih edilen tatil duraklarından birisidir. Mavi bayraklı güzel koyları, uzum kumlu plajları ve bünyesinde barındırdığı antik kentleri ile saklı bir tatil cennetini andırmaktadır. Gümüldür'ün her bir köşesinde rengarenk mandalina bahçeleri ile bezelidir.