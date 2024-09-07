‘Elektronik sigara yeni bağımlılar yaratıyor’

Uzman Dr. Adnan Tolga Öz, elektronik sigaraların en az normal sigara karar zararlı olduğunu söyledi. Öz, "Dünyada her 6.5 saniyede bir kişi sigaraya bağlı hastalık sebebiyle ölüyor. Küresel sigara endüstrisi de kaybedilen hastaların yerine kendine yeni bağımlılar, müşteriler bulmakta çok hızlı davranıyor ve yeni bağımlılık oyuncakları yaratmaya devam ediyor. Son yıllarda karşımıza en çok da elektronik sigaralar çıkıyor. Bunlar normal sigaraya göre daha masum olarak lanse ediliyor. Ancak gerçek bu değil. Elektronik sigaralar da en az sigara kadar tehlikeli ürünler.

CİDDİ AKCİĞER HASARLARI

Bazı ürünler sigaranın etkileri gibi uzun soluklu ortaya çıkacak zararlardan ziyade ciddi akciğer hasarları, solunum yetmezliği gibi rahatsızlıklara yol açıyor ve devamında sonuç ölüm dahi olabiliyor." ifadelerini kullandı. Elektronik sigaralarla bağımlılık potansiyelinin arttırıldığının altını çizen Öz, "İçinde likit dediğimiz sıvı olan ve çekildiğinde su buharı çıkaran ürünlerin içinde yüksek oranda nikotin var. Bu ürünleri kullanınca bağımlılık potansiyelini daha da artırıyorsunuz. Dolayısıyla tütün ürünlerinden kurtulamıyorsunuz. Yine bunların içinde propilen glikol gibi yasaklanmış maddeler de var. Bunların da akciğerlere ciddi hasarları var. Bu ürünleri kullananların 3'te 2'sinin hali hazırda sigara içen kişiler. Ancak geri kalan kısım ise hiçbir tütün ürünü tüketmeyen ancak bunların aromasını, kokusunu, şeklini beğendiği için sigaraya yeni başlayan kişiler. Yani endüstri için yeni müşteriler. Bu ürünler yeni bağımlılar yaratıyor" dedi.

'BU BİR HASTALIKTIR'

Sigarayı bırakan kişilerin sağlık durumlarında kısa vadede bile çok olumlu değişiklikler yaşandığının altını çizen Öz, "Topluma mutlaka sigara bırakma bilincini, sigaranın küresel ölçekte toplum sağlığı sorunu olduğunu anlatmalıyız ve hastalarımızı da sigarayı bırakma konusunda teşvik etmeliyiz. Sigarayı bıraktıklarında vücutlarındaki değişiklikleri yaşayabilseler sigara bırakma kararını çok önceden verirler. Sigarayı bıraktığınızda yarım saat içinde kan basıncımız normale dönüyor. Aynı gün içinde karbondioksit miktarınız normale dönüyor. 3 ay içinde akciğer fonksiyonlarının anlamlı düzelmeye başladığını görüyoruz. Yaklaşık 5-10 yıl içinde kanser olma riski azalıyor. 10 yıldan sonra damar tıkanıklığı riski neredeyse normal insanların risk seviyesine iniyor. Sigara bağımlılığı ciddi ve önlenebilir bir hastalıktır. Sigara bırakma polikliniklerine ve hekime başvurulup profesyonel destek alınarak sigara ürünlerinden kurtulabiliriz" diye konuştu.