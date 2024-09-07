İzmir’de sanat şöleni: Sergiler

İzmir, sanatın kalbinin attığı şehirlerden biri olarak, bu sezon da birbirinden farklı sergilere ev sahipliği yapıyor. Şehrin çeşitli galerilerinde açılan bu sergiler, modern sanattan klasik eserlere, yerel sanatçılardan uluslararası isimlere kadar geniş bir yelpazede sanatseverleri ağırlıyor. İzmir'in tarihi dokusu ve çağdaş yaşamıyla harmanlanan bu sergi şöleni, hem kent sakinlerine hem de ziyaretçilere sanatı doya doya yaşama imkanı sunuyor. Kültür sanat dünyasında önemli bir yer edinen İzmir, bu sergilerle sanatın farklı dallarını keşfetmek isteyen herkesi davet ediyor.

MAHSUL VAKALARI

Dünya ile kurulan ilişkilere dair tarifleri yeniden ele alan, araştırma ve programlarını Dilşad Aladağ'ın üstlendiği "Mahsul Vakaları", işbirlikleri ve bir aradalıklara dayalı bir sergi ve kamu programı olarak, 27 Nisan - 22 Eylül 2024 tarihleri arasında İzmir'de yer alan Bayetav Sanat'ta hayata geçiyor. Çukurova'da başlayan ve İzmir'de devam eden, Anadolu'nun Akdeniz kıyılarındaki kırsal modernleşme sürecinin çevresel, kültürel ve toplumsal mahsullerini araştıran "Mahsul Projesi"nin bir uzantısı olan "Mahsul Vakaları," 2022 yazından bu yana süren, coğrafya gezileri, arşiv ziyaretleri, görüşmeler ve kayıtlarla beslenen araştırma, eş zamanlı olarak genişleyen çevrimiçi bir arşiv denemesi de sunuyor. Ekolojiyi türler arası ilişkilerle kenetlenen çok katmanlı ve devingen bir ağ olarak ele alan "Mahsul Vakaları," bugünün devinimlerini coğrafyadan hikâyelerle hatırlayarak, yeniden seslendirerek ve türler arası birliktelikler hayal ederek düşünmeyi öneriyor. Bayetav Sanat'taki sergi 22 Eylül'e kadar gezilebilecek. YER: BAYETAV SANAT TARİH: 22 EYLÜL 2024'E KADAR AÇIK

ARKAS HALI KOLEKSİYONU

TARİHİ Mattheys Köşkü'nü restore ederek İzmir'e yeniden kazandıran Arkas, köşkün içinde açtığı Arkas Sanat Bornova Mattheys Köşkü'nde Arkas Halı Koleksiyonu'ndan bir seçkiyi sanatseverlerin ilgisine sunuyor. Arkas Halı Koleksiyonu'nu "16.-19. Yüzyıl Anadolu Halıları" sergisiyle sanatseverlerle buluşturdu. Arkas Sanat'ın, Arkas Sanat Merkezi, Arkas Deniz Tarihi Merkezi ve Arkas Sanat Urla'dan sonra İzmir'deki dördüncü merkezi olan ve köşkün içerisinde bulunan Arkas Sanat Bornova'da, özellikle Batı Anadolu halıcılığının dünyaya tanıtılmasındaki katkılarını aktarmak amacıyla Arkas Halı Koleksiyonu'ndan oluşan bir seçki sergileniyor. YER: ARKAS SANAT MATTHEYS KÖŞKÜ TARİH: SÜRESİZ SERGİ

POP-ART'IN İKONU

İZMİR Kültür Yolu Festivali'nde yer alan "Warhol'un Dünyası - Pop Art'ın İkonu" sergisi, Andy Warhol'un etkileyici sanat dünyasını ziyaretçilere sunuyor. Sergi, Pop Art hareketinin öncüsü Warhol'un ikonik eserleriyle sanatseverleri renkli ve çarpıcı bir yolculuğa çıkarıyor. Campbell çorba kutularından Marilyn Monroe portrelerine kadar geniş bir yelpazede sergilenen çalışmalar, Warhol'un kültürel etkisini ve sanat dünyasına katkılarını vurguluyor. Bu sergi, sanatçının sıra dışı vizyonunu ve popüler kültür üzerindeki kalıcı izlerini keşfetmek için eşsiz bir fırsat sunuyor. YER: KÜLTÜRPARK İZMİR TARİH: 26 EKİM - 31 ARALIK 2024

RESİMDEN SERAMİĞE...

İZMİR Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen "Pablo Picasso - Resimden Seramiğe Bir Serüven" sergisi, sanatseverlere ünlü sanatçının çok yönlü yaratıcı dünyasını keşfetme fırsatı sunuyor. Picasso'nun resimden seramiğe uzanan sanat yolculuğunda oluşturduğu özgün eserler, ziyaretçilere sanatçının teknik ve estetik evrimini sergiliyor. Sergi, Picasso'nun seramik çalışmalarıyla resim sanatındaki yenilikçi yaklaşımını bir araya getirerek, onun sanatsal dehasını farklı bir açıdan gözler önüne seriyor. YER: KÜLTÜRPARK TARİH VE SANAT MÜZESİ TARİH: 26 EKİM - 31 ARALIK 2024