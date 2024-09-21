Burçların parfümleri

Kişisel beğenilerinizin yanı sıra, burcunuzun grubunun size yakışacak olan kokularda yol gösterici olması, "Parfümünüzün ismi nedir?" sorularını daha çok duymanızı sağlayabilir. Ateş, toprak, hava ve su grupları kendilerine özel tonları barındırır. Parfümünüzü yenilemeniz gerektiğinde kararsız kalıyorsanız elementinize uygun notalar sayesinde bu karar sizin için daha kolay verilebilir.

ATEŞ GRUBU A teş grubu, gösterişli ve sıcak tonlara meyillidir. Bu grupta bulunan burçlar, enerji dolu ve hareketli davranışlara sahiptirler. Ateş grubunun burçları bağımsızlıklarını yansıtacak kokulara yönelmelidir. Bağımsızlıklarının yanı sıra eğlencelerini de destekleyecek tonlar, ateş grubunu yansıtmada yardımcı olur.

KOÇ

Ateş grubunun ilk burcu olan Koç burcu, cesur ve rekabetçi davranışlarıyla biliniyor. Daha yoğun ve baharatlı kokular bu burca sahip kişilerin tercih edebileceği kokulardandır. Aynı zamanda amber (kehribar), Koç burcunun parfüm satın alırken sevebileceği kokulardan oluyor.

ASLAN

Aslan burcu, romantik bir havaya sahiptir. Dramatik ve lüks bir yaşam tarzını benimseyen Aslan burcu, oryantal tonlara sahip olan kokulara yönelebilir. Vanilya ve turunçgiller bu burcun tercih edebileceği tonlardan oluyor.

YAY

Ateş grubunun son burcu olan Yay burcu, grubunun diğer üyelerinden farklı olarak daha eğlenceli bir havaya sahiptir. Sıcaklık hala derinlerde bir yerlerde bu burcu temsil ederken, Yay burcu eğlenceyi yansıtacak şekerli (tatlı da diyebiliriz) tonlara yönelebilir.

TOPRAK GRUBU D oğaya yatkınlığıyla bilinen toprak grubu, çiçeksi ve meyvemsi kokulara yönelebilir. Yaratıcılıkla ön plana çıkan bu burç daha yeşillikli ve orman bazlı kokuları tercih edebilir.

BOĞA

Boğa Burcu, lüksü ve rahatlığı seven yapısıyla karşımıza çıkıyor. Daha sakin ve çiçeksi kokular bu burcun özelliklerini yansıtan kokulardan oluyor. Aynı zamanda bu sakin tonlarla odunsu kokuların birleşimi de Boğa burçlarının tercihi haline geliyor.

BAŞAK

Alçakgönüllülüğüyle bilinen bu burç, daha misk ve deri (leather) tonlarını tercih edebilir. Aynı zamanda sandal ağacı tarzı kokular doğaya yatkınlığını ortaya koyarken çiçeksi tonları barındıran kokular da gözden geçirilebilir.

OĞLAK

Adından da belli olan, sembolü oğlak olan bu burç sabırlılığıyla biliniyor. Bu burç aynı zamanda hırslı olmayı da seviyor. Toprak grubunda olmasına rağmen farklılık yapıp işin içine biraz baharat da katmayı seviyor. Daha bitkisel ve odunumsu kokular da bu burcu yansıtan kokulardan oluyor.

HAVA GRUBU S osyal bir yapıya sahip, çözüm odaklı olan ve aynı zamanda liderlik özelliğini taşıyan hava grubu burçları, odunsu ve baharatlı kokuların yanı sıra çiçeksi ve ferah tonlara yönelebilirler.

İKİZLER

Güçlü, hareketi seven ve değişken olarak bilinen ve grubunun ilk burcu olan İkizler, parfüm tercihini turunçgillerden yapabilir. Aynı zamanda değişken yapıya sahip oldukları için odunsu veya çiçeksi tonlar fark etmeksizin iki farklı dünyayı da deneyimleyebilirler.

TERAZİ

Yüksek ve pozitif enerjili olan olan Terazi burcu, aynı zamanda adaletin burcu olarak bilinir. Hava grubunda bulunan bu burç, aynı zamanda denge konusunda da çok titizdir. Zamansız kokular, bu denge arayışında teraziye yardımcı olabilir. Aynı zamanda meyvemsi ve odunsu kokular da bu burca sahip olanların incelemesi gereken kokulardandır.

KOVA

Kova burcu, güler yüzlü ve sevecen tavırlarıyla tanınmış bir burçtur. Kova, hava grubunda olmasının verdiği ferahlıkla daha temiz ve canlı kokulara yöneliyor. Grubunun ona sağladığı odunsu kokuların yanı sıra ferah tonlara sahip parfümler, bu burca sahip olanların göz atması gerekenlerden.

SU GRUBU A dından da çağrıştırdığı üzere, daha "aqua" temalı kokularla ilişkilendirilen su grubu burçları, taze kokulara yönelmelidir. Sakinliğini ön planda tutan olduğu bu burç grubu, parfüm seçimlerinde de gene aynı duyguyu aramalıdır.

YENGEÇ

Duygusal bir burç olan Yengeç burcu, parfüm seçimlerinde nostaljik ve meyvemsi tonlara göz atabilir. Aynı zamanda yumuşak çiçeksi kokular da bu burca sahip olanların incelemesi gereken kokulardan olabilir.

AKREP

Üretkenlikten hoşlanan Akrep burcu, mücadeleci tavrını ortaya koymaktan da çekinmiyor. Güçlerini ortaya koyan kokulara yönelmek, Akrep burcu için mantıklı seçimlerin başında geliyor. Su grubundan olmasının yanı sıra bu burç, hafif aqua tonu içeren yoğun ve odunsu kokulara yönelebilir.

BALIK

Belki de grubunun en duygusalı olan Balık, yoğunluklu aqua temalı parfümlere yöneliyor. Adeta sanki denizdeymişsiniz gibi bir his uyandıran parfümler, bu burcun tercih etmesi gereken parfümlerden oluyor.