Selçuk Yasar Ödülü Tülin Akın’ın oldu

Yaşar Üniversitesi ile Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı'nın iş birliğiyle yeniliği, toplumsal faydayı ve geleceğin Türkiye'sini hedefleyen cesur insanların çalışmalarını kutlamak ve başarılarını tüm Türkiye'ye duyurmak amacıyla hayata geçirilen Selçuk Yaşar Ödülü, Çeşme Altın Yunus Otel'de düzenlenen törenle beşinci kez sahibini buldu. Ödülün sahibi, çiftçilere yönelik uygulamalı teknoloji eğitimi veren dünyanın ilk "Akıllı Köyünü" kuran, Tabit Akıllı Tarım Teknolojileri Kurucusu Tülin Akın oldu. Törende konuşan Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı Başkanı ve Yaşar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, "Babam Selçuk Yaşar, iyi eğitim almanın önemini, iyi eğitim almış bireylerin yetişmesinin ülkemiz ve dünya için önemini her zaman vurgulardı. Onun ismini, girişimciliğini inovasyon ve topluma fayda vizyonunu yaşatmak için verilmekte olan ödülü 5'inci kez takdim ediyoruz" dedi. Girişimci Tülin Akın ise "20 yıl önce tarımın sorunlarını teknolojik olarak çözmek için yola çıkmış biri olarak, tarımın sorunlarını yıllar öncesinden görüp onları güçlü bir şekilde çözen sayın Selçuk Yaşar adına ödül almış olmak benim için çok gurur verici. Bu ödülü tabii ki tek başıma almadım. Sevgili ekibime ve sevgili aileme desteği için çok teşekkür ediyorum" dedi.