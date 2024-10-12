Giyilebilir teknolojinin efendisi akıllı yüzük

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte çeşitli kullanım alanları da ortaya çıktı. Son yıllarda en çok tercih edilen teknolojik ürünlerin başında ise giyilebilir teknolojiler geliyor. Akıllı saatlerden ayakkabılara kadar olan bu giyilebilir teknoloji ürünleri gittikçe artıyor. Ama son birkaç yıldır en çok tercih edilen model ise akıllı yüzükler. Her şeyin boyutu gittikçe küçülürken bu yıl farklı modellerde ve özelliğe sahip akıllı yüzükler ortaya çıktı. TAŞINABİLİR FORM

Akıllı yüzükler, taşınabilir cihazların aslında küçük bir formu. Aynı zamanda bu yüzükler, işlev performansını ve paylaşımını tamamlamak için yakın alan iletişimi (NFC) aracılığıyla bir akıllı telefonla bağlantı kurabilen şık ve giyilebilir bir elektronik üründür. Üstelik herhangi bir güç olmadan kullanılabilir olması da cezbedici bir özelliğidir. Her kullanıcıya uygun olarak tasarlanabilen bu yüzükler, oldukça zarif ve şık da duruyor. Nabız ve kan oksijen seviyelerini parmağın ters tarafında ölçmek, bilektekinden daha kolay oluyor. Ancak cihaz, çekici bir görünüme sahip olmalı; bunu sağlamak için de yeterince kompakt bileşenlere sahip olması gerekiyor. Aslında bu özellikleri dikkate alındığında akıllı saatlerden daha az işleve sahipler ama yine de görünüş ve zarafet olarak değerlendirildiğinde fazlasıyla tercih ediliyor.

RUTİNİ KAYBETME

Şimdiye kadar çok çeşitte akıllı yüzük tanıtımı yapıldı. Bu yüzüklerin bazılarında beş vakit namaz zamanını hatırlatma özelliği veya tespih sayacı bulunduranlar da var. Belli yaş üzerine hitap eden ve genelde hedef kitlelerini de oluşturan bu akıllı yüzükler, hayatın akıp giden akışında rutini kaybetmenizi de engelliyor. Yeni çıkan yüzük modellerinden birisi basit bir uygulamayla kullanılıyor. Yapay zeka algoritmalarıyla kan oksijen seviyelerini ve kalp atış hızını izliyor. Çekici tasarıma sahip olan bu yüzüklerin bazıları açık halka şeklindedir, bu sayede de parmakları şişen kadınların ya da erkeklerin de kullanabilmesi sağlanır.

SPORCULARIN GÖZDESİ

Akıllı yüzüklerin bir grup modeli de sporcular için üretildi. İyileşme döngülerini, spor rutinlerini ve kalp atış hızlarını düzenli olarak kaydeden bu yüzükler, akıllı saatler ile de sekronize olabiliyor. Böylece sporcular verilerini daha iyi kaydedebiliyor.

TEKNOLOJİYİ KULLANIN

Teknoloji fuarlarında ünlü firmalar tarafından sahneye çıkarılan bu yüzükler gerçekten de oldukça kullanışlı. Az önce de bahsettiğimiz üzere çok fazla faydası bulunuyor olsa bile yine de geliştirilmesi gereken önemli özellikleri var. Hızla gelişen bu teknolojik çağda, elde edilecek başarı da çok hızlı gelecektir. Bu sebeple eğer yüzüklere ilginiz varsa ve akıllı yüzük kullanmak istiyorsanız özelliklerini iyice araştırmalısınız. O yüzden de elinizdeki teknolojiyi daha iyi nasıl kullanabileceğinizi keşfedebilirsiniz.