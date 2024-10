Mutluluğa giden yol mideden geçiyor: Endorfin deposu gıdalar

Uzmanlar, besinlerin duygu durumumuzu etkileyebildiğine dikkat çekerek, mutluluğun bir yolunun da beslenmeden geçtiğini söylüyor. Konu ile ilgili konuşan Diyetisyen Hande Selin Ok, "Beyin, serotonin adı verilen bir kimyasal haberci ile mutluluk hissini sağlar. Serotonin üretimi için vücudun triptofan adlı bir aminoasite ihtiyacı vardır. Bu nedenle triptofandan zengin yiyecekler tüketilmelidir" dedi. Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Selin Ok, serotonin hormonunun ruh sağlığımızdan vücut fonksiyonlarımızın çalışmasına kadar geniş bir etki alanı bulunduğunu, sindirim sistemi sorunlarının düzenlenmesinden uyku kalitesinin yükselmesine kadar yarar sağladığını vurguladı. Serotoninin mutluluk hormonu olarak bilindiğini, sağlanması için triptofan içiren besinlere soframızda yer vermemiz gerektiğini belirten diyetisyen Ok, "Triptofan içeren besinler arasında somon, yumurta, peynir, hind, kinoa, kabak çekirdeği, ananas, fındık ve yulaf sayılabilir. Ayrıca çikolata, muz, kuru erik, badem ve ceviz gibi besinler de beyinde endorfin salgılanmasına yardımcı olur" diye konuştu.

ENDORFİN DEPOSU GIDALAR

- MUZ

- KİNOA

- BİTTER ÇİKOLATA

- SOMON BALIĞI

- KABAK ÇEKİRDEĞİ

- KIRMIZI MEYVELER

- YUMURTA

- ISPANAK

- ZERDEÇAL

- CEVİZ

- YABAN MERSİNİ

- YOĞURT

- AMARANTH

- HİNDİ ETİ

- BEZELYE

- AVOKADO