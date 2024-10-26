Balkanlar’daki Osmanlı mirası

Camiler, kervansaraylar, hamamlar ve daha birçok mimari yapı dünyanın dört bir yanında Osmanlı kültürünü yansıtmaya ve yaşatmaya devam ediyor. Geniş coğrafyalara dağılan bu kıymetli eserlere yakından bakalım istedik ve sizin için Balkanlarda konumlanan önemli mimari eserleri bir listede topladık.

DRİNA KÖPRÜSÜ (BOSNA HERSEK)

Balkanlardaki Osmanlı eserleri listemize hız kesmeden devam ediyoruz. Bir diğer adıyla Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü, Mimar Sinan tarafından 1577 yılında Drina Irmağı üzerine inşa edilmiştir. Bosna- Hersek'in doğusunda konumlanan tarihi köprü, Vişegrad sınırlarında yer alır. Köprünün yapımında büyük taş bloklar kullanılmıştır. 20. yüzyıl sonunda gerçekleşen iç savaş ile beraber köprü ciddi hasara maruz kalmıştır. Öte yandan tarihi köprü, İvo Andriç'in Nobel ödülü almaya hak kazandığı Drina Köprüsü adlı romanla da özdeşleşir.

BAYEZİD CAMİİ (ARNAVUTLUK)

Arnavutluk sınırlarında konumlanan Bayezid Camii ile listemizi sürdürüyoruz. Tiran bölgesinde bulunan cami, Osmanlı mimarisinin Balkanlardaki klasik örnekleri arasında. 16. yüzyılda inşa edilen eser, aynı zamanda Arnavutluk Cumhuriyeti'nin en eski camilerinden biri olarak kabul ediliyor. Eser, 1961 yılından bu güne dek Arnavutluk Cumhuriyeti'nin milli kültür simgesi olarak ilan edilmiştir. Günümüze dek çeşitli restorasyon çalışmaları ile ayakta tutulan eser, hem tarihi hem de kültürel açıdan önemli kabul ediliyor. Mimarisiyle dikkat çeken Osmanlı mirası Bayezid Camii, günümüzde turistik ziyarete açık olup aynı zamanda ibadethane olarak kullanılıyor.

SÜLEYMANİYE CAMİİ (RODOS)

RODOS sınırlarında yer alan Süleymaniye Camii, eski şehirdeki Saat Meydanı'nda konumlanıyor. Değerli yapı, fetihten hemen sonra Kanuni Sultan Süleyman adına inşa edilmiş. Öncesinde aynı konumda Saint Apostoli Kilisesi'nin bulunduğu biliniyor. Yapıya ait büyük bir ana kubbe ve yan kısımlarında alçak iki kubbe bulunuyor. Öte yandan Kuzey cephesinde bir mihrâbiye bulunan caminin giriş kapısı kemerli şekilde dizayn edilmiştir. Caminin girişinde kullanılan mermer parçalarının ise 1510-1520 tarihli bir şövalye mezarına ait olduğu söyleniyor. Mimari mirasın diğer dikkat çeken detayları ise kabartmalarla süslü mermer yüzeyinde kum saatleri, silahlar, çiçekler, melek figürleri ve haç sembolleri bulundurması olabilir. Bir dönem restorasyon gören eser, 2005'te yapılan restorasyonun ardından ibadete kapatılmıştır.

MOSTAR KÖPRÜSÜ (BOSNA HERSEK)

Mostar kentinin simge yapısı Mostar Köprüsü ile Balkanlardaki Osmanlı eserleri listemizi sürdürüyoruz. Köprü, Bosna- Hersek'in Mostar şehrinden geçen Neretva nehri üzerinde konumlanıyor. Köprünün Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayreddin tarafından 1566 yılında inşa edildiği biliniyor. Bu değerli yapı 9 Kasım 1993'te Bosna-Hırvat Savaşı esnasında yıkılıncaya dek uzun yıllar kullanılıyor. Köprüyü inşa eden Mimar Hayreddin'in bu yapıyı tamamlamak için 456 kalıp taş kullandığı da önemli detaylardan biri.

ÜSKÜP TAŞKÖPRÜ

Balkanlardaki Osmanlı eserleri listemizin ilk sırasında Üsküp Taşköprü yer alıyor. Makedonya'nın başkenti Üsküp'te konumlanan bu değerli Osmanlı eseri, şehrin simge yapılarından biri olarak kabul ediliyor. Osmanlı'dan günümüze miras kalan, etkileyici mimari değerlerden biri olan Taşköprü 1451-1469 yılları arasında, Fatih Sultan Mehmet himayesinde inşa edilmiş. 6 metre genişliğe sahip köprünün uzunluğu ise yaklaşık 214 metre. Bununla beraber köprüye ait 12 kemer bulunuyor. Tarihi köprü, kent meydanı ile Üsküp Türk Çarşısı'nı da birbirine bağlıyor. 1971 yılında Goce Delcev Köprüsü'nün inşa edilmesiyle beraber Taşköprü günümüzde yalnızca yayalar tarafından kullanılıyor.

PRİZREN KALESİ (KOSOVA)

Kosova'nın Prizren kentinde yer alan Prizren Kalesi bir tepenin üstüne kuruludur. Prizren Nehri'ne bakan kale Doğu Roma İmparatoru döneminde inşa edilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu 1450'den sonra doğrudan kalenin kontrolünü ele alır ve kaleye birçok eklemeler yapılır. Modern bir mimariye sahip olan kalenin büyük kısmı 18. yüzyılda başlatılan yenileyici inşa aşamasıyla tamamlanır. Kale, Prizren kasabasının doğu kesiminde yer alır. Süreç boyunca arkeolojik kazılar kale civarında devam eder. Kazılar sonucunda labirent koridorlar, gizli odalar ve depolara rastlanır. Keşif dolu olan bu süreçle beraber Prizren Kalesi, 1948 yılı itibariyle "Olağanüstü Öneme Sahip Kültür Anıtı" ilan edilir.