Sıradan tatları bile lezzetlendiren safran

Safran, safran çiçeğinden (crocus sativus) elde edilen antioksidan ve antikanser faydaları ile bilinen bir baharat türüdür. Dünyadaki en pahalı baharatları arasında yer alan safran çiçeğinin stigma adı verilen iplik benzeri yapıların kurutulmasıyla elde edilir. Safran, Hint, Orta Doğu ve Akdeniz yemeklerinin temelini oluşturur. Parlak kırmızımsı altın rengine sahiptir ve karotenoidler krosin ve krosetin gibi yüksek konsantrasyondaki bitki pigmentleri içerir.

Kalori: 6

Yağ: 0,12 gr

Karbonhidratlar: 1,31 gr

Lif: 3,9 gr

Protein: 0,23 gr

OSMANLI MUTFAĞININ VAZGEÇİLMEZİ

Osmanlı mutfağında sıklıkla kullanılan safran, yemeklere, tatlılara ve içeceklere lezzet verir. Safran antioksidan yapısı sayesinde depresyon semptomlarına iyi gelir, Alzheimer hastalığının semptomlarının azalmasına yardımcı olarak libidoyu artırır. Bunların yanında göz sağlığına da etki ederek daha iyi bir uykuyu destekleyen bir yapıya sahiptir. Safran, küçük miktarlarda tüketilen bir baharattır. Bu nedenle vitamin ve mineralin önemli bir kaynağı değildir. Fakat bir porsiyon safran, iyi bir manganez minerali kaynağı olarak bilinir ve az miktarda C vitamini barındırır. 1 porsiyon (100 gram) safran şu besin değerlerini içerir:

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Safranın saymakla bitmeyen pek çok faydası bulunuyor. Bunlardan bazıları ise şu şekilde açıklanıyor:

- Safrandaki antioksidanlar beyin ve sinir sistemi sağlığını korur.

- Adet öncesi semptomların azalmasına yardımcı olur.

- Öğrenme ve hafıza fonksiyonunu geliştirir. Kolesterol ve trigliserit seviyelerini düşürür.

- Uyku artırıcı özelliğe sahiptir.

- Vücudun oksidatif stres ve iltihapla savaşmasına yardımcı olabilir.

- Depresyon belirtilerini hafifletir. UV radyasyonuna karşı koruma sağlar.

- Göz sağlığına iyi gelir.

- Libidoyu artırmaya yardımcı olur.

- Anti-inflamatuar etkisiyle kan basıncını düşürür.

- Açlığı bastırarak kilo vermeyi destekler.