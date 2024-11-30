İzmir’in tarihi hamamları

İzmir il merkezinde bulunan diğer hamamlar da değişik amaçlı olarak kullanılmakta olduğundan özelliklerini tümü ile yitirmişlerdir. Bunların başında Basmane'deki Kıllıoğlu Hacı İbrahim Hamamı kömür deposu olarak kullanılmıştır. Kemeraltı'ndaki Yeşildirek Hamamı çarşıya dönüştürülmüştür. Salepçioğlu Hamamı ise uzun yıllar matbaa olarak kullanılmıştır. Kestelli Caddesi'ndeki Çivici Hamamı ise özel mülkiyettir.

NAMAZGAH HAMAMI

İzmir, Agora yakınındaki Namazgâh mevkiinde bulunan bu hamamın da yapım tarihi kesinlik kazanamamıştır. Kesme taş ve tuğladan yapılmış olan hamam soyunmalık, ılıklık ve sıcaklık bölümlerinden meydana gelmiş çifte hamam plan düzenindedir.

YEŞİLDİREK HAMAMI

Konak İlçesi, Güzelyurt Mahallesindeki hamam, XVII . yüzyılda Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından yaptırılmıştır. Yapılışından itibaren odun ateşi ile ısıtılan hamam, 1940 yılından itibaren kömür ile ısıtılmaya başlanılınca, ısıtma kanalları bu yüksek ısıya dayanamayıp patlamıştır.

BASMANE HAMAMI

İzmir Basmane semti, Anafartalar Caddesi'nde bulunan bu hamamın yapım tarihini belirten bir bilgiye rastlanmamıştır. Yapı üslubundan XVIII.- XIX. yüzyıllarda yapıldığı sanılmaktadır. Kesme taş ve tuğladan yapılan hamam soyunmalık, ılıklık ve sıcaklık bölümlerinden meydana gelmiştir. Soyunmalık bölümü kare planlı olup, üzeri pandantifli bir kubbe ile örtülmüştür. Bunun dışında kalan bölümlerin üzeri tonozla örtülüdür.

KARANTİNA HAMAMI

Karantina semtinde bulunan ve günümüzde işletmeye açık olan hamamın yapılış tarihi için iki varsayım bulunmaktadır. Bunlardan ilki hemen arkasında bulunduğu ve günümüzde Mithatpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi adını taşıyan, önce ' Mekteb-i Sultani' olarak inşa edilip ardından 'Islahhane' olarak kullanılmasına karar verilen ve inşası 1881 yılında tamamlanan yapı ile birlikte inşa edilmiş olabileceği; ikincisi de günümüzde de adını taşıdığı ve vapurla gelen salgın hastalıkları önlemek amacıyla 1844'te inşa edilen Karantina Binası ile birlikte inşa edilmiş olmasıdır.

TEVFİK PAŞA HAMAMI

İzmir Basmane semti, Anafartalar Caddesi'nde bulunan bu hamamın yapım tarihini belgeleyen kitabe ve herhangi bir belgeye rastlanmamıştır. Yapı üslubundan XVIII. yüzyıla ait olduğu sanılmaktadır. Moloz taş ve tuğladan yapılmış olan hamamın değişik bir plan şekli vardır. Soyunmalık kısmı kare planlı olup, bodrum katı üzerinde ahşap örtülü bir bölümdür. Günümüzde büyük bir bölümü yıkılmış olan ılıklığın ayna tonozla örtülü olduğu izlerden anlaşılmaktadır. Bunun yanında ise yamuk planlı bir mekân görülmektedir.