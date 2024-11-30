Müze gibi bir berber dükkanı

Dünyaca ünlü 'Sakin Şehir' ünvanlı turistik Akyaka Mahallesi'nde berberlik yapan ve mesleğe başladığı günden beri antika eşyalara meraklı olan 1 çocuk babası Ali Tiriç, iş yerini adeta müzeye çevirdi.

Tarihi eşyaları 13 yıl önce Cumhuriyet Caddesinde açtığı berber dükkanında sergileyen Tiriç'in iş yerinde eski tıraş malzemesi, radyo, duvar saati, iğne, ütü, para, fotoğraf makinesi ve usturalar yer alıyor. Tiriç, müşterilerine, adeta müzeyi andıran nostaljik dükkanında tıraş olma imkanı sunuyor.

Tiriç, mesleğini çok sevdiğini belirterek, yıllardır mesleğiyle ilgili kullanılmayan usturaları, elektriksiz tıraş makinelerini ve bulunması zor malzemeleri topladığını söyledi. Bu şekilde dükkanındaki nostajik malzemelerin çoğalmaya başladığını anlatan Tiriç, "Bir süre sonra kıymetli müşterilerimiz babasından, dedesinden kalan fotoğraf makinelerini getirmeye başladı.

Eski paralar da mevcut. Rahmetli babamdan kalan radyolar bulunuyor. Babam mahallenin eski iğnecisiymiş. Kendisinin kullandığı eşyalar var" dedi.Tiriç, yerli ve yabancı müşterilerin nostajik eşyalarla fotoğraf çektirdiğine de dikkati çekerek, "Satın almak isteyen de oluyor ama tekliflere kapalı olduğumu söylüyorum. Kıymetli eserlerimize sahip çıkıp, herkesin görmesini sağlıyorum. Her birini çocuk gibi koruyorum" diye konuştu.