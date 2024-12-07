Yüzde yüz Yerli ve Milli! Psikolojik sorunları engelleyen yazılım

Afyon Kocatepe Üniversitesi'n Türk akademisyenler, mühendisler ve psikologlar tarafından geliştirilen İşitsel Algı Sistem yazılımı dünyada ses getirdi. Yurt içinde ve yurt dışında yüzlerce eğitim kurumu ve psikiyatri kliniği tarafından kullanılmaya başlayan Neurosound adlı program; çocukların ve yetişkinlerin eğitimlerine ve kişisel gelişimlerine katkı sağladığı gibi; zeka geriliği, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, öfke kontrolü, gecikmiş konuşma gibi bir çok problemin de çözümünde uzmanlar tarafından tercih ediliyor. Bünyesinde pek çok program barındıran sistem; özel bir dinleti cihazı sayesinde, işlenmiş ses (müzik) yardımıyla nöral sistemi çok yönlü uyararak çocuk ve yetişkinlerde bilişsel, akademik, psikolojik, duygusal ve duyusal problemlerinin çözümünde çok önemli bir altyapı sağlıyor. Kişinin ihtiyacına özel uygulanan programlar; bireylerin bilişsel ve gelişimsel alanlarına destek olurken aynı zamanda gelişimsel gecikmeye dayalı sorunlar, gecikmiş konuşma, dikkat ve öğrenme sorunları, motor becerilerde zayıflık, okuma güçlüğü çekme, öfke kontrolü, hiperaktivite bozukluğu, otizm, beden duruş ve konumlanma problemleri, denge koordinasyon becerilerinde zayıflık, takıntılar gibi pek çok problemin çözümünde önemli bir gelişimsel destek hizmeti olarak öne çıkıyor.

SAĞLIKLI BİREYLER

Türkiye'de 50'den fazla şehirde, yurt dışında Azerbaycan, Kazakistan, Katar, Makedonya, Kosova ve İngiltere gibi ülkelerde; psikolojik danışmanlık merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, eğitim kurumları ve psikiyatri kliniklerinde kullanılıyor. Programın kurucusu Prof. Dr. Yusuf Karaca 'Neurosound sistemini kurarken elde ettiğimiz bilginin ne kadar kıymetli olduğunu biliyorduk. Tüm dünyada ilgi gören programımızı geliştirmeye devam ediyoruz. Hem çocuklarımızın eğitim sorunlarının çözümüne bir katkı sağlamak hem de onların sağlıklı bireyler olarak yetişmesine katkı sunmak için çalışıyoruz' diyor.