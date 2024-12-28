Yılbaşının ikonik parçası yeni yıl kazakları

Kırmızı, kahverengi, beyaz ve yeşilin farklı tonlarında tasarlanan bu kazaklar, ponponlar, hareketli detaylar veya çanlar gibi süslemelerle daha da eğlenceli hale geliyor. 1930'lardan itibaren kazaklar, yavaş yavaş tatil sezonunun temel öğelerinden biri haline geldi ve yeni yıl ışıkları ile hediye paketleri kadar yaygınlaştı. Hem itici hem de eğlenceli, abartılı ama bir şekilde samimi olan bu kazaklar, yaş sınırı olmaksızın herkesin eğlenceli bir şekilde tercih edebileceği bir parça oldu.

'ÇİRKİN' OLARAK ANILIYOR

Çirkin yeni yıl kazaklarına bu ismin verilmesinin temel nedeni, tasarımlarının genellikle aşırı derecede abartılı ve estetikten uzak olması. Bu kazaklar, başından beri mizahi bir görsellik taşıyarak klasik ve şık moda anlayışının tamamen dışında, ironik bir yaklaşımla tasarlanmış. Bazı insanlar bu kazakları kötü bir zevk olarak görse de çoğu kişi onları komik ve eğlenceli duruşları nedeniyle tercih eder. Yıllar içinde, çirkin kazaklar olumsuz anlamlarından sıyrılarak eğlence ve özgüvenin bir sembolü haline gelmiştir. 1930'lardan başlayarak, Norveç tarzı kazaklar ve örgü desenleri, modaya uygun kayak kıyafetleri olarak popülerlik kazandı. Geyik, ağaç ve yıldız motifleri, bu kazakları yeni yıl için kolayca pazarlanabilir hale getirdi ve 1950'lerde Jingle Bell Kazakları olarak tanındı. Kazaklar, 1950'lerde tatilin artan ticarileşmesini yansıtıyordu. Ancak gösterişli değildi ve pazarda fazla ilgi görmedi.

TERCİH EDİLEN BİR SEÇENEK

60'lar yaklaştığında, trikolar şenlikli bir dayanak noktasıydı. yeni yıl hediyeleri için tercih edilen seçenek haline geldiler. Hollywood yıldızları Clark Gable, Gary Cooper ve Ingrid Bergman gibi isimler kayak tarzını popülerleştirerek, 1970'lerde yeni yıl kazaklarının piste girmesine yardımcı oldular. Ancak 70'lerde, ciddi bir moda ifadesinden çok bir eğlence olarak görülüyordu. Örneğin, 1976'da Candice Bergen, ikinci kez ev sahipliği yaptığı Saturday Night Live yeni yıl özel programında, tüm oyuncuların güzel İskandinav tarzı kazaklar giydiği bir gösteriyle dikkat çekti. 1980'lere kadar, bu kazaklar ana akımda yer bulamamıştı. Ancak popüler kültür ve komedi sayesinde değişim başladı. Birleşik Krallık'ta yeni yıl kazakları, yeni yıl tatillerinde Gyles Brandreth ve Timmy Mallett gibi televizyon sunucularının giymeye başlamasının ardından 1980'lerde popülerleşti. Her Aralık ayında sahip olunacak sıcacık bir giysi haline geldi.

Özellikle, bu kazakların popülerliği, Andy Williams ve Val Doonican gibi isimlerin televizyon özel programlarında giymesiyle arttı. 1989 yılında Çılgın Aile Yılbaşı Tatilinde filminde Chevy Chase'in canlandırdığı Clark Griswold gibi karakterler, yeni yıl kazaklarını sevimli bir ifade haline getirdi. Yılbaşı ruhunu yansıtan kar tanesi desenli kazaklar, ofis partileri veya yeni yıl günü giymek için tercih edilirdi. Bu popülerlik 1990'larda azalmaya başladı ve yeni yıl kazakları sadece hediye edilecek bir şey olarak görüldü. Ancak 2001 yapımı Bridget Jones'un Günlüğü filmi ile her şey değişti. Filmde Colin Firth'in canlandırdığı Mark Darcy karakteri, üzerinde geyik deseni bulunan bir kazakla Bridget'i şaşırttı. Bridget'in, Darcy'nin kazağından irkilmesiyle aynı dönemde yeni yıl kazakları yeniden patlama yaptı; yeni yıl kazağı partileri, film ile aynı dönemde popülerleşmeye başladı. Modaevleri ve lüks perakendeciler her tatil sezonunda gösterişli tasarımlar üretmeye başladı; yeni yıl baba kazakları stoklarını artırarak bu trendden yararlandı.

POPÜLERLİĞİ ARTTI

Sosyal medya, kazağın popülerliğini artık daha da artırdı. Bugün, yeni yıl kazağı sevgimizi Instagram'da sergilemek için yarışıyoruz. Büyük perakendecilerden lüks moda evlerine kadar herkes kendi versiyonlarını sunuyor. Sonuç olarak yeni yıl kazakları, tarihsel olarak estetikten uzak ve abartılı tasarımlarla başlayan, ancak zamanla eğlenceli ve samimi bir kültürel sembol haline gelen, yılbaşı ruhunu yansıtan popüler bir giysi parçası oldu.