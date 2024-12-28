Küçükmenderes’in yaşayan hafızası

Her ne kadar kendisini 'kanaat önderi' olarak tanımlamasa da Araştırmacı- Yazar Yılmaz Göçmeni tanıyanlar adeta kılı kırk yaran derin bir araştırmacı olduğunu bilirler. O kadar ki bazen bizler için küçük bir ayrıntı olabilecek bir konu onun aylarını hatta yıllarını alabilir. Tireli Araştırmacı Yazar Yılmaz Göçmen 28 yıl önce başladığı yazarlık serüveninde başta Tire olmak üzere Küçükmenderes havzasının geçmişe yönelik sosyolojik ve trajikomik olaylarına mercek tutuyor

YILMAZ GÖÇMEN KİMDİR?

1952 İzmir, Tire doğumluyum. İlk ve ortaokulu Tire'de bitirdikten sonra girdiğim sınavı kazanarak, İmroz Gökçeada'daki Atatürk İlköğretim Okulu'na girdim. Burada yatılı okuduktan sonra 1969 yılında genç bir öğretmen olarak mesleğe başladım. 4 yıl Aydın- Bozdoğan Yeniköy'de, 3 yıl Tire'nin Mehmetler köyünde öğretmenlik yaptıktan sonra 1977'de Tire Halk Eğitimi Merkezi müdürü oldum. 1981'de ise girdiğim sınavı kazanarak Türk işçi çocuklarının eğitimi için bakanlık tarafından Almanya'ya gönderildim.

Altı yıl sonra geri döndüğümde önümde yeni ufuklar açıldı. İki üniversiteyi daha bitirdim.

- BAŞARILARINIZI ANLATIR MISINIZ?

İleri derecede İngilizce ve Almanca dillerini öğrendim. 1990 yılında Tire'nin en köklü okullarından biri olan Dört Eylül ilkokuluna müdür olarak atandım. Bu süreçte Halk Eğitim Müdürlüğü zamanından gelen tecrübelerimle kurduğum folklor ekibi uluslararası yarışmalarda ses getirdi. Almanya, Mısır ve Polonya'daki gösterilerde elde ettiğimiz başarılar uzun süre hafızalardaki yerini korudu. 1999'da emekli olduktan Ysonra çeşitli kurumlarda idarecilik yaptım.

- KARİYERİNİZİ NASIL GELİŞTİRDİNİZ?

Aslında bunların hepsi bir anda olmuyor.

Kısaca, aradan geçen yılların damıttığı birikimler ve yaşanmışlıklar diyebilirim. Öğretmenlik yıllarımda yazarlık deneyimim başlamıştı. Araştırmayı çok seviyorum. Doğduğum kent Tire başta olmak üzere Küçükmenderes havzasındaki Bayındır ve Ödemiş'i de içine alan efsane, söylence veya sosyolojik tarihi olayları araştırmayı ve bu çalışmaları kitap haline getirmeyi çok seviyorum.

- KİTAPLARINIZDAN BAHSEDELİM BİRAZ DA...

Sırasıyla, 'Akdeniz Nerede?', 'Geçmişten Günümüze Tire'nin Yıldızları', 'Bizden Efsaneler', 'Öğretmenlerden Anılar', Tire'deki el sanatlarının son temsilcilerini anlattığım ' Son Kuşlar', 'Edalı Teyze', 'Bizim İnsanlarımız', Tarihi Tire Belediye Bandosu'nu anlattığım 'Yüzyıllık Notalar', ' Her Otel Odasından Ayrı Duman Tüter', 'Mazideki Tire Yahudileri', 'Kareferyalılar Sokağı', 'Şişede Durduğu Gibi Durmaz Ki', 'Kurtuluş Okulunun Tarihi' ve 'Maveraünnehirden Tire'ye'.

- ALDIĞINIZ ÖDÜLLER NELER?

'Geçmişten Günümüze Tire'nin Yıldızları', 'Son Kuşlar' ve 'Yüzyıllık Notalar' adlı kitaplarıma İzmir BŞB tarafından 'Tarihe Saygı Ödülü' verildi. Tire, Ödemiş ve Bayındır yöresinin bütün efsanelerini anlattığım 'Bizden Efsaneler' adlı eserim ise 'UNESCO' bünyesine alındı. Ayrıca, merkezi Cidde'de bunan İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan da takdirname belgesi ile ödüllendirildim.

- BEGESEL ÇALIŞMALARINIZI DA ANLATIR MISINIZ?

Kemeraltı'ndaki 7 bölümlük tarihi 'Yeni Şükran Oteli', 12 bölümlük 'Balkanlarda Ramazan', 'Balkan Atlası', 'Tire Pazarı', Yeni Asır'da da hikayesini yayınladığımız 'Kanlı Pelit', 'Tire Bandosu', 'Hayırsever', 'Lokmanın Yolculuğu' ve 'Osmanlı Başkentleri ve şehzade Şehirleri' adlı çalışmalarımız. Hepsi de tarihe bırakılan birer belge niteliğinde