Seyahat temalı filmler

Bu yazı; koltuklarına gömülüp, gerçeklikten kopup uzak diyarları keşfetmeye can atanlar için. Filmler bazen bizi uzak diyarlara götürme ve henüz tanımadığımız kültürler ile tanıştırma konusunda eşsiz bir potansiyele sahip olabiliyor. Sadece eğlenmenin ötesinde, ilham verici olan bu deneyimler bizi hayata karşı yeni bakış açılarını gözlemlemeye, keşfedilmemiş tutkuların peşinden gitmeye ve içimizdeki uykuda olan seyahat tutkusunu uyandırmaya da teşvik edebiliyor. Bugün tam da bunun için seyahate çıkma isteği uyandıran filmler listesi hazırladık.

GÜN DOĞMADAN

ÜÇLEMESİNİN ilk ve en çok beğenilen romantik drama filmi olan Before Sunrise, Avrupa'da seyahat ederken bir trende tanışan Jesse ve Celine'i konu alıyor. Viyana'da birlikte spontane bir gece ve gündüz geçirmeye karar veriyorlar ve film, aralarında oluşan bağı konu alıyor. Before Sunrise'ın sinema tekniği ve oyunculuk açısından övünebileceği pek çok noktası var. İncelenen tüm filmler arasında en yüksek seyirci beğeni puanına sahip olan film, dünya çapındaki izleyiciler tarafından oldukça beğeniliyor.

ROMA TATİLİ

Tüm zamanların en iyi seyahat filmleri arasında sayabileceğimiz bir diğer önemli eser 1953 yapımı Roma Tatili filmidir. Listemizin en eski filmlerinden birisi olan bu yapım, bugün hala ellili yıllarda olduğu kadar seviliyor. Gregory Peck ve Audrey Hepburn'ün başrol oynadığı Roma Tatili, genellikle tarihin en romantik filmlerinden biri olarak anılır ve aşık olmanın pastoral bir tasvirini sunar. Bu film, Roma'yı tüm güzelliğiyle gösteriyor.

INTO THE WILD

Into the Wild, Christopher McCandless'ın Alaska'nın vahşi doğasına doğru ruh arayışı macerasına atıldığı gerçek hayat yolculuğunu anlatan dokunaklı ve sürükleyici bir film. Muhteşem doğal manzaralar ve nefes kesici bir atmosfer eşliğinde, film; seyircilerini Alaska vahşi doğasının ham güzelliğine ve engebeli ihtişamına daldırıyor ve benzer bir keşif ve iç gözlem yolculuğuna çıkma konusunda seyredenlerde derin bir özlem uyandırıyor.

MOTOSİKLET GÜNLÜĞÜ

The Motorcycle Diaries, ikonik devrimci figür Che Guevara'nın gençlik yıllarına büyüleyici bir bakış sunan büyüleyici bir İspanyolca filmdir. Che Guevara'nın erken yaşamına dayanan bu harikulade eser, Ernesto'nun arkadaşı Alberto Granado ile birlikte Güney Amerika'daki dönüştürücü yolculuğunu izler. Arjantin'in rüzgarlı ovalarından Amazon'un yemyeşil ormanlarına kadar, keşif ve araştırma ruhunu hissedeceksiniz. Film, seyircilere anlam ve aydınlanma için kendi destansı arayışlarına çıkanların hikâyesini anlatıyor. yüzde 92'lik bir seyirci beğeni puanına sahip olan The Motorcycle Diaries, 10 yolculuk filmi tanıttığımız bu listede ilk onda yer almayı hak eden klasik bir seyahat filmi.

MIDNIGHT IN PARIS

Midnight in Paris, izleyicileri Paris'in büyüleyici sokaklarına zahmetsizce taşıyan, jenerik aktıktan uzun süre sonra bile devam eden bir hayret ve nostalji duygusu uyandıran sinematik bir şaheserdir. Seyahate çıkma isteği uyandıran filmler arasında bulunan bu yapımda, kahramanımız Gil Pender'ın her akşam 1920 Paris'ine geri döndüğünü ve F. Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway ve Pablo Picasso gibi tarihin ikonik figürlerini tanımaya başladığını görüyoruz.

AMELIA

Dünya çapında sevilen Fransızca bir film olan Amelia, hem ana karaktere hem de Fransa'nın en büyük şehri Paris'teki hayata aşık olmanızı sağlayacak romantik bir komedi. Amelia hayatını başkalarını mutlu etmeye adamıştır ve o bunu başarma arayışındayken Montmartre sokaklarını keşfedeceğiz. Ayrıca Fransız başkentinin güzelliği de en berrak şekilde gözlerinizin önünde olacak. Amelia, incelenen filmler arasında yüzde 95 beğeni oranıyla en yüksek seyirci puanına sahip.

IN BRUGES

Bu karanlık komedi- dram filmi, sizi yolları aşıp Belçika'ya yolculuk yapmaya teşvik edecek. In Bruges'un güzel fonunda geçen bir dizi muhteşem kovalamaca ve aksiyon sahneleriyle, bu film güzel olduğu kadar heyecan verici. Ve izleyiciler tetikçilik yapan kahramanların başına peş peşe gelen komik eziyetleri takip ederken görsel bir şölene hazır olmalılar.