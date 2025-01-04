Sezonun öne çıkan trendi Stockholm sokak stili

Stockholm stili denilince akla ilk gelen parça bej rengi, basic ve oversize kazaklar oluyor. Sadeliğe ve renk paletine dikkat ederek farklı kazaklar da tercih edebilirsiniz. Bu kriterlere uymak için renkli ve hareketli desenlerden uzak durmanız ve lacivert, nude veya açık gri tonlarına yönelmeniz gerekir. Kazakların dışında sıkça görebileceğiniz bir diğer model ise vücuda tam oturan uzun kollu vücudu saran penyeler.

BOL PAÇA PANTOLONLAR

Pantolon tercihinde en çok rastlayacağınız parçalar bol pantolonlar. Bej, lacivert veya siyah renklerde kumaş ve kot pantolonlarla stockholm stilini yakalayabilirsiniz. Kot pantolon modelini en iyi tarif edecek kesimlerin ise boyfriend cut, ispanyol paça veya mom jeanler olduğunu bilmenizde fayda var. Söz konusu Stockholm kombinlerini en iyi tamamlayan parça ise trençkotlardan başkası değil. Trençkot ve paltolarda en çok kendini gösterenler genelde kısa modeller olurken, renk tercihinde ise lacivert ve krem tonların varlığından söz edebiliriz.