Bu renkler şansınızı kapatıyor olabilir

Renklerin büyüleyici bir gücü var, değil mi? Bir odaya adımınızı atar atmaz çevrenizi saran renklerin havasını nasıl anında hissettiğinizi düşünün. Mesela, gri ya da kahverengi tonlarıyla kaplı bir ortamda ağır bir kasvet, dinginlik ya da sıkıcılık hissederken; canlı kırmızı, enerjik turuncu ya da sıcacık bir sarının bulunduğu bir mekanda ruhunuz nasıl yükseliyor, fark ettiniz mi? İşte renklerin gücü burada devreye giriyor! Astroloji dünyası da renklerin enerjisinden nasibini alıyor. Peki, burcunuza göre hangi renkler size enerji ve mutluluk getirirken hangileri sizi aşağı çekebilir? Hayatınızdaki olumsuzlukları azaltmak, kötü titreşimlerden kurtulmak ve refah dolu bir enerjiyle dolmak için uzak durmanız gereken uğursuz renkleri keşfetmeye ne dersiniz? Astrolojiye göre doğru renkleri seçerek hayatınızı nasıl daha dengeli ve huzurlu hale getirebileceğinizi birlikte keşfedelim! İşte burçlar için şanssız renkler!

KOÇ - SİYAH

Burçlar için şanssız renkler yazımıza başlıyoruz. Cesur ve lider ruhlu Koç burçları, ateş elementinin parlayan yıldızı. Koç'ların dinamik yapısını Mars yönetiyor, enerji ve tutkunun zirvesini temsil ediyor. Kırmızı, Koç'un şanslı rengi olarak biliniyor; çünkü bu renk tam da onların ruh haline uygun bir enerji taşıyor. Cesur ve hırslı yapınızı bastırmak istemiyorsanız, siyahı dolabınızdan çıkarın!

BOĞA - KOYU MOR

Venüs tarafından yönetilen ve toprak elementinin sağlam burcu olan Boğa, istikrarlı ve sakin yapısıyla tanınıyor. Zarif ve romantik doğasını beyaz ve pastel tonları mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Ancak koyu mor mu? İşte buradan uzak durmanız gerekiyor! Koyu mor, Boğa'nın huzurlu atmosferine ağır bir dramatiklik katıyor. Bir de kırmızı var, tam bir inatçılık alarmı!

İKİZLER - TURUNCU VE KIRMIZI

Merkür'ün iletişim ve zeka yüklü enerjisiyle yönettiği İkizler, burçlar dünyasının sosyal kelebekleri olarak biliniyor. Onlar için en uygun renkler, zihinlerini aydınlatan ve yaratıcılıklarını parlatan tonları. Ancak turuncu, koyu sarı ve kırmızı mı? Aman dikkat! Bu renkler İkizler'in zaten hızlı çalışan zihnini daha da karıştırabilir. Yaratıcı enerjiyi dağıtıp huzursuzluğa neden olabilirler.

OĞLAK - SARI, NEON VE MOR

Disiplinli, çalışkan ve Satürn'ün gücüyle dolup taşan Oğlak burçları, genellikle ciddi ve sade bir tarzı tercih ediyor. Siyah, gri ve haki gibi renkler onlara uğur getiriyor. Ancak sarı, neon ve mor gibi çarpıcı renklerden uzak durmalısınız. Bu renkler, Oğlak'ın doğal ciddiyetini dağıtabilir ve konsantrasyonunu zedeleyebilir. Oğlak burcuyum diyorsanız, bu renklere "dur" demenin zamanı geldi!

YENGEÇ - SİYAH VE BORDO

Duygusal dünyaların derin sularında yüzen Yengeç burçları, Ay'ın nazik enerjisiyle şekilleniyor. Onlar su burçları arasında en hassas ve içe dönük olanları. Siyah ve bordo ise Yengeç'in sakin doğasına hiç de uygun değil! Eğer Yengeç burcuysanız, kıyafet dolabınızda daha yumuşak ve size huzur veren renklere yer açmalısınız...

ASLAN - BEYAZ VE PEMBE

Zodyak'ın spot ışığı altında parlayan yıldızı Aslan burcu, enerjisini Güneş'ten alıyor. Sıcakkanlı, cömert ve pozitif bir aurayla çevrili Aslan'lar, manyetik kişilikleriyle her ortamın yıldızı olmayı başarıyor. Ama durun bir dakika! Beyaz, pembe ve pastel tonları mı? Kocaman bir "HAYIR!" Çünkü bu renkler, Aslan'ın elektrikli enerjisini söndürebilir. Aslan'ın parlaması için altın, kırmızı ve sıcak tonlar biçilmiş kaftan!

BAŞAK - TURUNCU

Başak burcu Merkür'ün kontrolünde, analitik zekası ve düzen tutkusu ile tanınıyor. Her şeyi planlayan ve topraklanmış enerjisiyle dikkat çeken bu burç, toprak tonlarını tam anlamıyla "sırtında taşır." Kahverengi, yeşil gibi doğal tonlar Başak'ın ruhuna ilaç gibi gelir. Ama turuncu mu? Aman aman! Bu canlı renk, Başak'ın dengeli dünyasını tepetaklak edebilir. Başak'lar, pastel yeşillerle devam edelim, olur mu?

KOVA - SARI, TURUNCU VE ALTIN

Düşünceli, yenilikçi ve Uranüs'ün öncülük ettiği Kova burcu, hayatı hep daha geniş bir pencereden görüyor. Elektrik mavisi, gümüş ve diğer soğuk tonlarla muhteşem bir uyum yakalıyor. Ancak sıcak tonlardan, özellikle sarı, turuncu ve altından uzak durmanızı öneririz. Bu renkler, Kova'nın akıl dolu enerjisini karmaşaya sürükleyebilir ve huzursuzluk yaratabilir. Kovalar, "akıllı renk seçimleri" yapmayı asla unutmaz!

TERAZİ - NEON RENKLER

"Zodyak'ın estetik gurusu kim?" diye sorarsanız, cevabı Terazi! Venüs tarafından yönetilen bu burç, zarafet ve uyumun adeta yaşayan tanımı. Terazi'nin renk paleti dengeli ve sofistike tonlardan oluşuyor: Yumuşak pembe, lavanta, açık mavi... Ama neon renkler mi? ASLA! Neon renkler Terazi'yi anında kaosa sürüklüyor, iç huzurunu bozuyor ve o zarif teraziyi ters yüz ediyor.

AKREP - BEYAZ VE PASTEL

Akrep burcu, Plüton'un derin ve güçlü enerjisiyle yönetiliyor. Gizemli, tutkulu ve sezgileri kuvvetli bu burç, koyu tonlarda kendini buluyor. Siyah, bordo, koyu mor gibi renkler Akrep'in derinliğini yansıtıyor. Ama beyaz ve pastel tonlar mı? Hayır, hayır, hayır! Akrepler bu açık renklerle kendilerini eksik ve sıradan hissedebilir. Onların büyüsü karanlıkta saklı!

YAY - KOYU KAHVERENGİ

Zodyak'ın özgür ruhlu gezgini Yay burcu, macera ve yeni keşiflere bayılır. Jüpiter'in enerjisiyle dolup taşan bu burç, parlak mavi ve sarılarla harika bir uyum yakalıyor. Ancak işler koyu kahverengi, koyu yeşil ve siyah tonlarına gelince, dikkat! Bu renkler, Yay'ın neşeli ve girişimci ruhunu baskılayabilir. Gardırobunuza göz atın ve bu tonlardan bir süre uzak durmayı düşünün. Yay'ın enerjisi parlaklıkla beslenir!

BALIK - LACİVERT VE KOYU MAVİ

Burçlar için şanssız renkler yazımızın sonuna geldik. Hayal gücü yüksek, empatik ve Neptün'ün büyülü enerjisiyle dolu Balık burçları, yumuşak ve huzurlu tonlarda parıldıyor. Lavanta, pastel pembe gibi renkler adeta onların ruhuyla dans ediyor. Ancak lacivert ve koyu mavi tonları, Balık'ın hassas enerjisini bozabilir. Bu renklerin onları içsel huzurdan uzaklaştırması muhtemel. Balık'lar, dolaplarını ferahlatıcı ve yumuşak renklerle donatmayı unutmasın!