Milyonlarca Kefal Dalyan’da buluşuyor

Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'nde yer alan ve Köyceğiz Gölü'nün sularını denizle buluşturan Dalyan Kanalı, her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca kefal balığının göçüne sahne oluyor. Aralık ve ocak aylarında gerçekleşen bu doğal olay, hem bölge halkı hem de ziyaretçiler tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. Köyceğiz Gölü'nde beslenen kefal balıkları, yumurta bırakmak için denize ulaşmak üzere harekete geçiyor. Dalyan Kanalı boyunca yaklaşık 20 kilometrelik bir yolculuğa çıkan milyonlarca balık, kanalın denize açıldığı İztuzu Plajı'na ulaşarak yumurtalarını bırakıyor.

BÖLGE EKONOMİSİNE KATKI

Doğum sancılarıyla hızlanan bu yolculuk, balıkların akıntıya kendilerini bırakarak sürüler halinde hareket etmesiyle adeta görsel bir şölen sunuyor.Yumurtalarını bırakan kefaller, bir ay boyunca denizde kaldıktan sonra yeniden Dalyan Kanalı üzerinden Köyceğiz Gölü'ne dönerek döngüyü tamamlıyor.Dalyan Kanalı, doğal güzelliklerinin yanı sıra balıkçılık faaliyetleriyle de bölge ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi tarafından kanal ağzına yerleştirilen özel süzgeçlerle her yıl yaklaşık 500 ton kefal balığı toplanıyor. Hem iç piyasaya sürülen hem de ihraç edilen bu balıklar, bölgeye ciddi bir gelir kazandırıyor. Süzgeçlerin göz delikleri, doğaya zarar vermemek adına 3,5 santimetre büyütülerek balıkların göçüne engel olmadan toplanmalarını sağlıyor. Türkiye'nin en derin dalyan kanalı olan Dalyan, yalnızca kefal balığı göçüyle değil, aynı zamanda barındırdığı mavi yengeç, yılan balığı, levrek ve çupra gibi türlerle de dikkat çekiyor. Bölge, hem doğaseverler hem de araştırmacılar için önemli bir ekosistem olarak kabul ediliyor. Avrupa'nın en iyi korunan açık alanları arasında yer alan Dalyan Kanalı, özellikle aralık ve ocak aylarında doğaseverleri kendine çekiyor. Milyonlarca kefal balığının oluşturduğu bu eşsiz manzara, bölgeye olan turistik ilgiyi de artırıyor.