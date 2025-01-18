SSL sertifikaları olan siteler ne kadar güvenli?

Her işletme ya da birey site açtığı zaman mutlaka SSL sertifikasını almak zorunda. Eğer bu sertifika alınmazsa siteye giren herkes aynı uyarıyla karşılaşır: "Bu site güvenli değil." İşte bunun yaşanmaması ve herkesin gönül rahatlığıyla sayfada gezinmesi için SSL sertifikası alınmalı. Bu sistem aynı zamanda sayfaya giren herkesin verilerini gizli tutmaya ve onları korumaya da yarıyor. Kısaca özetlemek gerekirse SSL, internet bağlantılarının güvenli olmasını sağlar ve ayrıca suçluların iki sistem arasında aktarılan bilgileri okumasını ya da değiştirmesini engeller. Adres çubuğundaki URL'nin yanında bir asma kilit işareti görüyorsanız bu, ziyaret ettiğiniz sitenin SSL sertifikasıyla korunduğu anlamına gelir.

YILLARDIR KULLANILIYOR

Aslında SSL protokolü 25 yıl önce kullanılmaya başlandı. Bu kadar süre içerisinde de birçok sürümü oldu ve hepsi güvenlik sorunlarıyla karşılaştı. Daha sonra, yeni bir isme sahip yenilenmiş bir sürüm olan TLS (Aktarım Katmanı Güvenliği) çıktı ve bugün hala kişiler tarafından kullanılıyor. Ancak SSL kısaltması hiçbir zaman terk edilmedi. Bu sebeple eğer yeni bir girişim içerisindeyseniz TLS ismi ile de karşılaşabilirsiniz. Bunu gördüğünüzde bahsedilen protokolün SSL olduğunu unutmayın.

GÜVENDE HİSSETTİRMELİ

Kullanıcı verilerinin güvende olmasını sağlamak, web sitesinin sahipliğini doğrulamak, saldırganların sitenin sahte bir sürümünü oluşturmasını engellemek ve kullanıcılara güven vermek için web sitelerinin SSL sertifikasına sahip olması gerekiyor. Web sitesi kullanıcılardan oturum açmalarını, kredi kartı numarası gibi kişisel bilgiler girmelerini veya sağlık yardımları ya da finansal bilgiler gibi gizli bilgileri görüntülemelerini istiyorsa verilerin gizliliğini korumak şarttır. Bu sebeple de vatandaşların güvende hissetmelerini istiyorsanız ve sayfanızın görünürlüğünün düşmesini istemiyorsanız SSL sertifikasını güncel tutmalısınız. Bu faydalarının yanı sıra SSL sertifikaları çevrimiçi işlemlerin gizli kalmasını sağlar ve kullanıcılara web sitesinin gerçek olup özel bilgileri paylaşmak için güvenli olduğuna dair güvence verir. Ama bir siber saldırıya uğrayan site verilerin gizliliğini garanti edemez. O yüzden yine de yedekleme yapmak ve böyle durumlara karşı önlem almak zorundalar. Büyük ya da küçük olması fark etmeksizin şirketler için asıl önemli olan ise HTTPS web adresi için SSL sertifikasının gerekli olduğudur.

DOĞRUDAN SATIN ALMAK MÜMKÜN

SSL sertifikası, doğrudan bir Sertifika Yetkilisinden (CA) alınabilir. Sertifika Yetkilileri her yıl milyonlarca SSL sertifikası düzenler. İnternetin işleyişi ve çevrimiçi ortamdaki etkileşimlerin şeffaf, güvenilir olmasında kritik bir rol oynarlar. İhtiyaç duyduğunuz güvenlik düzeyine bağlı olarak SSL sertifikaları ücretsiz olabildikleri gibi belli ücret karşılığında da olabilir. Kullanmanız gereken sertifika türüne karar verdikten sonra ihtiyacınız olan düzeyde SSL sertifikası veren bir Sertifika Yetkilisi bulmanız gerekir. Bu süreç de oldukça kısa ve nettir. O yüzden kafanız karışmadan kısa sürede SSL sertifikası sahibi olabilirsiniz.