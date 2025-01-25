Argyle deseninin modada yükselişi

Argyle deseni denildiğinde aklınıza ne geliyor? Popüler kültüre hakim biriyseniz ilk olarak 1995 yapımı Clueless filminin açılış sahnesindeki Cher Horowitz karakterinin gri ve mavi desenli eteği aklınızda canlanmış olabilir. Ya da golfçü stilinin sokak modasına uyarlanmasını da düşünebilirsiniz. Argyle deseni son zamanlarda pek çok moda meraklısının ilgisini çekiyor ve moda dünyasında öne çıkmaya devam ediyor. ÇAĞDAŞ BİR STİL

Bir e-ticaret firmasının verilerine göre, site üzerindeki "argyle" aramaları Temmuz'dan bu yana yüzde 153 oranında arttı. Trend uzmanları bu artışın nedeniyle ilgili teoriler yürütüyorlar. İlk olarak moda dünyasındaki Y2K akımının etkisiyle argyle deseni geri dönmeye başladı. Ardından Hailey Bieber ve Katie Holmes gibi yıldız isimler sayesinde bu desen popülerlik kazandı. Günümüzde ise argyle deseni, sadece preppy modasıyla bağdaştırılmak yerine baggy pantolonlar ve beyaz tişörtlerle kombinlenerek daha çağdaş bir stil için tercih ediliyor. Moda tasarımcıları argyle deseninin 2025'te daha da popülerleşeceğini öngörüyor. 2025 moda trendleri arasında dayanıklı ve çok yönlü parçalar öne çıkıyor. Bu sebepten argyle gibi desenlerin zamansız bir gardırobun temel taşlarını oluşturacağını öngörüyorlar. Öte yandan geçmişten gelen klasik stiller yeniden popülerlik kazanacak. Argyle deseni hem kolejli görünümünü hem de sokak stilini harmanlayan bir görünüm yaratıyor.

KÜLOTLU ÇORAP İLE KOMBİN

Eğer argyle desenli bir kazağınızın fazla preppy görünmesinden endişe ediyorsanız, bu havayı şık bir deri ceketle dengeleyebilirsiniz. Üst kısmı vurgulamak için salaş pantolonlar ve deri loafer ayakkabılarla kombininizi tamamlayın. Dolabınızda argyle desenli bir şort varsa, bu parçayı kışa uygun hale getirmek için külotlu çoraplarla kombinleyebilirsiniz. Hatta argyle desenini dantel deseni gibi iddialı ve farklı başka bir desenle de kombinleyebilirsiniz. Ya da düz bir çorap tercih edebilirsiniz. Siyah bir kazak ve uyumlu babet ayakkabılarıyla, beklenmedik bir pazar kahvaltısı görünümü elde edebilirsiniz.

SPORTİF BİR HAVA

2023'te viral olan bu tarz, argyle desenli bir polo tişört, siyah bir etek ve uyumlu topuklu ayakkabılarla yeniden yaratılabilir. Özellikle kış aylarında triko kıyafetlerinizi katmanlama yeteneği kazanmak faydalı olacaktır. Bir ipucu olarak, desenli bir kazak üzerine çizgili bir gömlek giyerek eğlenceli bir desen karışımı yaratabilirsiniz. Son olarak, görünümünüze sportif bir hava katmak için spor ayakkabıları ekleyin.