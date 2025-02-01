Evler artık çok akıllı

Akıllı ev sistemleri aslında çok uzun zamandır var olan ve genelde de yapay zeka sistemleriyle geliştirilmiş evlerdir. Ev sistemlerini otomatikleştirmek ve kontrol etmek için teknolojiyi kullanan bu evlerin içerisinde her şey sistemsel olarak hazırlanıyor ve insan gücüne de çok ihtiyaç kalmıyor. Akıllı ev, içerisinde kullanılan elektronik cihazların internete bağlandığı, içeriden ya da uzaktan; erişilmesini, kontrol edilmesini ve izlenmesini mümkün kılan sistemlerin kurulduğu evdir. Öte yandan akıllı ev teknolojileri, günlük yaşamımızı her gün daha konforlu, rahat ve daha güvenli hale getiriyor. Yerleşik akıllı teknolojiyle birlikte geliştirilen ürün sayısı arttıkça, ev otomasyonu da daha kapsamlı bir hal alıyor.

UZAKTAN ERİŞİM

Akıllı ev, internete birkaç cihazın bağlandığı yapılardan, tamamen otomatik bir eve kadar istediğiniz kadar akıllı olabilir. Akıllı bir evde kullanılan elektronik cihazlar, internet üzerinden birbirine bağlanır ve kullanıcı eve; güvenlik, sıcaklık, aydınlatma ve ev sinema sistemine erişim gibi işlevleri kontrol edebilir. Akıllı ev ile ilgili olarak genellikle; "ev otomasyonu" ve "akıllı bina" terimleri kullanılıyor.

Aynı zamanda bu evler sonradan yapay sistem eklenerek de akıllı hale getirilebiliyor. Akıllı ev sistemleri, bir yandan kolaylık, güvenlik, konfor ve verimlilik sunarken, bir diğer yandan da riskler oluşturuyor.

RİSKLERİ VAR

Akıllı ev sistemlerinde kullanılan ve oluşturulan bütün bilgiler internet ortamında. Bu ortamda da ne yazık ki siber korsanlar bulunuyor ve her an bilgileriniz çalınabiliyor. Bu sebeple sisteminize sızacak birisi size ya da evinize zarar verebilir. Bu gibi zararlardan korunmak için bazı önlemler almalısınız.

O önlemleri de şu şekilde sıralayabiliriz:

. Ağınızın şifresini hiç kimseyle paylaşmayın.

. Akıllı ev sistemi içindeki cihazlarınızın güncel olduğundan ve en son işletim sistemi yazılımını kullandığından emin olun.

. Ürünü alır almaz, varsayılan olarak gelen kullanıcı adı / şifre kombinasyonunu mutlaka güvenli bir alternatif ile değiştirin.

. Şifrelerinizi dijital ortamda saklamayın.

. Cihazlarınızı, mecbur kalmadığınız durumlarda açık bırakmayın.

Eğer yapısı gereği, evde olmadığınızda kullanmaya yönelik bir cihazsa mutlaka güvenlik önlemlerinizi aldığınızdan emin olun. Şüpheli bir durumla karşılaşırsanız, derhal cihazın internet bağlantısını kesin.

SİZ DE YAPABİLİRSİNİZ

Akıllı ev sistemini siz de alabilirsiniz ve evinizi daha da farklı bir ambiyansa sokabilirsiniz. Ama bu süreçte izlemeniz ve dikkat etmeniz gereken bazı konular var. Bunların başında da profesyonel yardım almak geliyor. Çünkü aklınızda nasıl bir plan olursa olsun mutlaka bilen birisinin sizi yönlendirmesine izin verin. Bu kişi ya da kuruluşlar; ihtiyaçlarınıza en uygun sistemin hangisi olduğu konusunda size tavsiyede bulunmakla kalmayıp, aynı zamanda en verimli ve uygun maliyetli sistemi kurmanıza yardımcı olacaklardır. Akıllı ev sistemleri, kablosuz veya kablolu cihazları içerebilir. Kablosuz sistemler düşük maliyetlidir ve montajı kablolu sistemlere göre daha kolaydır. Bunun yanında; kablolu sistemler, kablosuz sistemlere göre daha güvenilirlerdir. İyice araştırdıktan ve uzmanla görüştükten sonra hangisini istediğinize karar verin ve planlı bir