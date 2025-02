Geleceğe ışık oldular

Avrupa'da yarı finale çıkan ilk Türk takımı olan, bu sezon da Süper Lig'de gösterdiği performansla her kesimin takdirini kazanan Göztepe taraftarı yeni bir projeyle gündem oldu. Yönetimiyle, sporcularıyla, teknik kadrolarıyla ve en önemlisi taraftarlarıyla hem spor da hem de hayatın olağan akışında insanlara dokunan bir camia olan sarı-kırmızılılara gönül verenler şimdi de geleceğimiz olan çocuklara dokunacak.

RAKİPTEN DESTEK

'Şehrimin Takımı' projesiyle çocukları spora teşvik eden, Göztepe Voleybol Ormanı için adım atan ve başta ülkemiz olmak üzere dünyamız için projelere katkı sunan, yaşanan afetlerde hemen organize olarak bu bölgelere yardım elini uzatan İzmir ekibinin taraftarları yeni bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Göztepe'nin taraftar gruplarından Yalı ve Uniforce'un önderliğinde Narlıdere'de bulunan Hasan İçyer İlk/Ortaokulu'na kütüphane kurmak için adımlar atıldı. Göztepe tribünlerinin sevilen isimlerinden olan rahmetli Vahap Baki Aydın'ın isminin verileceği kütüphane için sarı-kırmızılı taraftarlar seferber oldu. Yapılan açıklamada, "Yalı Grubu olarak rahmetli kardeşimiz Vahap Baki Aydın'ın adını yaşatmak için tribünlerimizin ve Göztepe'mizin üniversitedeki gücü olan Göztepe Uniforce ile berabere Vahap Baki Aydın Kütüphanesi'ni açıyoruz. Tüm taraftarlarımızı desteğe bekliyoruz" denildi. Ayrıca taraftar grupları sosyal medya hesaplarından birbirlerine meydan okuyarak bağışta bulundu. Sarıkırmızılıların çeşitli taraftar gruplarından şuana kadar kampanya için 3 binden fazla kitap ve 4 masa bağışı yapıldı. Ayrıca sosyal medya hesaplarından paylaşılan adrese de münferit olarak kitap bağışı yapıldı. Hatta bu kampanyaya başta Karşıyaka olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinden destek geliyor. Bu da bizlere bir kez daha renkler farklı olsa da hepimizin bir olduğunu gösteren en güzel örnek olarak kalplerimize dokunuyor.

AÇILIŞ BU HAFTA OLACAK

Kampanyadakİ hedef beş bin kitap ve daha kütüphane açılmadan bu sayıya oldukça yaklaşıldı. Eğer bir engel çıkmazsa kütüphane bu hafta içerisinde açılacak. Ayrıca bugün Göztepe'nin Alanyaspor'u konuk edeceği maç öncesinde de Güney Kale arkasında yer alan taraftar toplanma alanında da müsabaka saatine kadar kurulacak stantta bağışlar kabul edilecek. Bu anlamlı proje de emeği geçen tüm herkese, Ülkemiz ve geleceğimiz olan tüm çocuklar ile aileleri adına teşekkür ederim. Özellikle acı olaylar değil de böyle güzel geleceğe umutla bakmamızı sağlayan bir projede körfezin ayırdığı kardeşleri bir arada görmek beni ayrı bir şekilde mutlu ediyor.

'ONLAR BİZİM GELECEĞİMİZ'

Taraftarın başlattığı bu hareketle ilgili projenin başında olan Alper Özek, Göztepe taraftarı olarak her zaman bu tarz hareketleri yaptıklarını belirtti. Özek ile yaptığımız görüşme de, "Bu tarz toplumu etkileyen olaylarla ilgili olarak her zaman elimizden geleni yapıyoruz. Ülkemizde yaşanan depremlerde ya da başka afetlerde de elimizden gelen ne varsa yaptık. Çocuklar için de her zaman ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz. Onlar bizim geleceğimiz. Böyle bir ihtiyaç olduğunu gördüğümüz de Vahap Kardeşimizin de adını yaşatmak için adım attık Beklediğimizden fazla katılım oldu. Ezeli rakibimiz ebedi dostumuz Karşıyakalı arkadaşlarımız başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanından kolilerle kitap bağışı yapıldı" diye konuştu.