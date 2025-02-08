Tarçın çayının faydaları saymakla bitmiyor

Tarçın, vücudun savunma sistemini güçlendiren ve hücre hasarını önleyen antioksidanlar açısından oldukça zengindir. Özellikle polifenol adı verilen antioksidanlar, kanser, kalp hastalıkları ve diyabet gibi sağlık sorunlarıyla ilişkili serbest radikalleri etkisiz hale getirmeye yardımcı olur. 2018 yılında yapılan bir araştırma, tarçının vücuttaki toplam antioksidan kapasitesini artırabileceğini ortaya koymuştur. Tarçın, vücudun kolajen üretimini artırarak cilt sağlığını destekler. Kolajen, cildin elastikiyetini artırır ve nem dengesini sağlar, bu da cildin daha genç ve canlı görünmesine yardımcı olabilir. Tarçının saç uzamasını hızlandırıcı etkisi de bilimsel olarak desteklenmektedir. 2018'de yapılan bir araştırma, tarçın yağının saç uzunluğunu artırabileceğini göstermiştir. Tarçın, kan dolaşımını iyileştirerek saç köklerine daha fazla besin ulaşmasını sağlar. Tarçın, kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesine yardımcı olabilir. Küçük çaplı çalışmalar, tarçının kan glikozunu düşürdüğünü ve insülin duyarlılığını artırabileceğini göstermektedir. Tarçın, vücutta iltihaplanmayı azaltabilir.

KANSERE ŞİFA OLUYOR

Eklem şişlikleri ve iltihaplı hastalıklar (örneğin romatoid artrit) üzerinde olumlu etkiler yaratabilir. Ayrıca, astım ve ülseratif kolit gibi enflamatuar hastalıkların semptomlarını hafifletebilir. Tarçın, mikrobiyal, antioksidan ve anticancer özellikleriyle dikkat çeker. Araştırmalar, tarçın özlerinin kanser hücrelerinin ölümünü hızlandırabileceğini ve tümörlerin yayılmasını engelleyebileceğini göstermektedir.