Kışın sıcak ve soguk adresleri! Zevkinize göre seçin

İnsanoğlu farklı farklı yaratılmıştır. Kimimiz soğuk kimimiz ise sıcak iklimi sever. Kışn tam da ortasında farklı bir tatil seçeneğiniz olduğunu hiç düşündünüz mü? Kuzey yarım kürede kış koşulları hakim olsa da Güney yarım küre ise yaz mevsimine henüz yeni başladı. Peki, dünyanın farklı iklimlerinde tatil yapmaya ne dersiniz? İster soğuk ister sıcak... Farklı iklimlerin birbirinden güzel rotalarını Yeni Asır okuyucuları için derledik.

QUEENSTOWN

Uzak diyarlarda kış güneşini yakalamak isteyenler için bir başka adres de Queenstown. Muhteşem Wakatipu Gölü'nde doğa ve su sporları yapabilir, göl çevresinde kamp kurabilir, Yeni Zelanda usulü barbeküde koyun etinden ve deniz ürünlerinden oluşan yemeklerinin keyfini çıkartabilirsiniz.

BATH

Ünlü edebiyatçı Jane Austen'ın da doğum yeri olan Bath'ta Aralık ayını kültür ve sanat etkinlikleriyle doya doya yaşayabilirsiniz. Şehrin dillere destan tiyatrosu Theatre Royal, özel Noel temalı tiyatro oyunları, müzikaller, opera gösterileri ve konserlerden oluşan zengin bir program sunuyor. Romantik Bath Noel pazarının yanı sıra zengin mineralli suları ve kent manzarasıyla Thermae Bath kaplıcası da UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihî şehirde içinizi ısıtacak mekanlardan. Kesinlikle öneriyoruz.

KRABI

Tayland doğası ile sizi büyüleyecek masalsı bir ülke. Kış aylarında kent hayatının stresinden ve soğuktan kaçmak istiyorsanız Krabi sizin için mükemmel. Tayland'da, kano, dalış, kaya tırmanışı gibi doğa aktiviteleri, eğlence hayatı ve plaj sefası kış ayları boyunca devam ediyor.

BARSELONA

Ah İspanya ahh. Farklı bir aralık ayı yaşamak isteyenler için ılık havasıyla Barselona ideal. Her yıl kasım ayı sonunda Plaza Catalunya'da Avrupa'nın en büyük buz pisti açılıyor. Kar yağmasa da patenlerinizi giyip Akdeniz'de kış atmosferinin tadını çıkartabilirsiniz. Sagrada Familia'nın önünde kurulan Raluy Sirki, Copa Nadal adı verilen 200 metrelik yüzme yarışı, "Dia dels Sants Innocents" adı verilen Şaka Günü de Barselona'da aralık ayına özel etkinlikler arasında öne çıkıyor.

MALTA

Akdeniz ikliminden kopamamam diyorsanız size bir önerimiz var. Karlı havayı sevmiyor ama Avrupa'dan uzaklaşmak istemiyorsanız Malta iyi bir alternatif. Şehir merkezi de Aralık ayı boyunca ışıl ışıl ve çok hareketli. Manoel Tiyatrosu'nda özel pantomim gösterilerini izleyebilir, dilerseniz ailenizle birlikte Malta Oyuncak Müzesi'ni gezebilirsiniz. Malta'nın olağanüstü doğal güzellikleri sizi etkileyebilir.

QUEBEC CITY

Kanada kışın adeta tablo gibi bir ülke. Kuzey Amerika'da Avrupa ruhunu yaşamak isteyenler, Kanada'nın Fransızca konuşulan bölgesinin kalbi Quebec City'ye geliyor. Quebec'in tarihi şehir merkezinde masalsı atmosferi yaşamak mümkün. Pazarında sosisler, sıcacık kestaneler, ışıklandırmalar ve dekorasyonlar hem mideleri hem de gözleri doyuruyor.