Modern bir masal çağrısı: Dollcore

Dollcore, kelimenin tam anlamıyla bebek estetiğini alıp moda sahnesine taşıyan bir akım. Ama bu sadece tütüler ve pembe dünyalarla sınırlı değil. Uzun kirpikler, porselen ten, fırfırlar, minik çantalar ve platform topuklar işin içinde. Kimi zaman Bratz enerjisi, kimi zaman eski defilelerden çıkmış gibi duran romantik detaylar...

TRENDİN YÜKSELİŞİ

Sosyal medya burada en büyük pay sahibi diyebiliriz. "Coquette" trendiyle birlikte büyüyen bu estetik, feminenliği kucaklarken güçlü bir duruş sergilemeyi de unutmuyor. Bir yanda "high femme" dokunuşları, diğer yanda 90'ların cool süpermodellerinden ilham alan tavır... İnsanları hem masum hem cesur hissettiren bir denge yakalanması, trendin yükselişinin en keskin sebebi.

TEMEL UNSURLARI

Dollcore estetiği, isminin çağrıştırdığı gibi bebeksi bir görünüme sahip olmak üzerine kurulu. Bu akımın temelinde, feminen dokunuşlar, ince işlenmiş danteller, fırfırlar, tüller, kabarık etekler ve nostaljik detaylar yatıyor. Göz alıcı fiyonklardan işlemeli yakalara, nakışlı elbiselerden diz üstü çoraplara kadar pek çok detay, Dollcore stilini oluşturuyor. Ayrıca pembe, lavanta, bebek mavisi, krem ve şampanya tonları gibi pastel renkler bu trendin olmazsa olmazları arasında yer alıyor.

Dollcore, sosyal medyada ve moda dünyasında geniş yankı uyandıran bir estetik olarak, Y2K ve cottagecore gibi diğer nostaljik akımlarla iç içe geçmiş durumda. Özellikle Gen Z'nin ilgisi sayesinde bu trend, sokak modasına da entegre ediliyor. Geleneksel masalsı tarzı modern dokunuşlarla harmanlamak isteyenler için Dollcore, oversize ceketler ya da gotik detaylarla da uyum içinde kullanılabiliyor. Sonuç olarak, Dollcore trendi, modanın yalnızca kıyafetlerden ibaret olmadığını; bir hikâye anlatmanın, hayal gücünü özgür bırakmanın ve en önemlisi, kişinin kendi tarzını keşfetmesinin bir yolu olduğunu kanıtlıyor. Eğer siz de içindeki çocuksu zarafeti dış dünyaya yansıtmak istiyorsanız, Dollcore'un büyüleyici dünyasına adım atabilirsiniz!