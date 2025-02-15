Sosyal kaygının bir yansıması: Telefonofobi

Telefonlarımızı her gün kullanıyoruz. Çoğu kişi için hayatın önemli bir parçası olan bu cihazlar, bazı insanlar için ise sürekli bir stres kaynağıdır. Nedeni ise aslında hiç görüldüğü kadar karmaşık değil, telefonun en orijinal işlevi olan çağrı alması; bu insanlar için muazzam bir stres kaynağı... Telefonda konuşma korkusuna telefonofobi deniyor ve telefonofobi sosyal kaygının bir tür tezahürüdür. Topluluk önünde konuşma fobisi gibi, bu fobi de köklerini alay edilme, yanlış anlaşılma veya kabul edilmeme korkusundan alıyor. Bundan etkilenen insanların neredeyse tamamının yüz yüze görüşmekten yana bir kaygı bozukluğu bulunmuyor. Çünkü yüz yüze bir konuşmada ima edilen şeyler, tarafların mimik ve jestleri; kısacası beden dilleri aracılığıyla çok daha kolay algılanabiliyor. Peki bu rahatsızlığın yaşamınıza etkileri neler olabilir? Hep beraber inceleyelim. E-postalar ve yazılı mesajlaşma iletişim kurmak adına yer yer oldukça işlevsel olabiliyor. Ancak, genellikle daha hızlı bir iletişim aracı gerektiğinde, aklımıza gelen ilk şey telefon aramalarıdır.

KAYGIYI YÖNETEBİLMEK

Ancak telefon fobiniz varsa, iş görüşmelerinde, kişisel ilişkilerde veya kendi işinizi büyütmede büyük olasılıkla bir dezavantaja sahipsinizdir. Telefonofobisi olan insanlar için bu kaygıyı yönetebilmek ise, oldukça sıkıntı verici durumları basitleştirecek bir özelliktir. Bu rahatsızlık durumunun tezahürü karşısındaki stres yoğunluğu da insandan insana değişiyor, yani telefonofobi mağduru bir insan, telefonunun çaldığını duyduğunda panik atak da geçirebilir sadece küçük bir rahatsızlık hissi de yaşayabilir. Bu korkunun derinliği ne olursa olsun, iş hayatı başta olmak üzere insanların yaşamının ciddi bir bölümünde olumsuz bir etkisi olabilir. Tam olarak bu yüzden telefonofobi ile mücadele edebilmek ve etkilerini azaltmak önemli bir yerde duruyor. Maalesef, telefon korkusunu iyileştiren sihirli bir iksir yok. Özgüven sorunlarına eğilmek iyi bir çözüm yolu olsa da insanı duygusal yönden zayıflatan bu korkuya nasıl yaklaşılacağı, nasıl iyileştirileceği hakkında kimi genel geçer öneriler de bulunuyor.