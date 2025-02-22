Örgü örerek kaygılardan arınmak mümkün

Örgü örmeyi öğrenmek, hayatta yapmak istediğiniz işler listenizin üst sıralarında olmayabilir, ama olmalı! Örmek, artık sadece anneanne ve babaannelere özgü bir şey değil. İşin sonunda sıcacık kazaklar, atkılar sahibi olmanın yanı sıra, örmenin sağlık için de pek çok faydası var.

1. GURUR KAYNAĞI: Örgü örmeyi bilen çok kişi yoktur. Yani ördüğünüz bir şeyi, onu nasıl yaptığınız hakkında hiçbir fikri olmayan birine göstermek, sihirbazlık numarasıyla hava atmak gibi bir şey. Ördüğünüz bir atkıyı ya da kazağı birine gösterdiğinizde, karşınızdaki kişiden bir dolu iltifat alırsınız.

2. MEDİTASYON ETKİSİ: Örgü örmek oldukça rahatlatıcı olabilir. Temel örgü işlemeleri, genelde aynı örgü hareketini defalarca yapmayı gerektirir ve böylece çevrede olup bitene ilginizi yitirir ve işi halletmek için hafızanızı kullanırsınız. Ritmik tekrarlanan hareketler; beyniniz ve zihniniz üzerinde meditasyon seansı ile aynı etkilere sahiptir. Tek farkı, örgünün sonunda elinizde bir ürün de oluyor.

3. STRESİ AZALTIR: Ritmik hareketler ve odaklanma duygusu; kaygı, depresyon ve stres semptomlarından uzaklaşmanızı sağlar. Örgü örmek için sabit durmak, birkaç dakika içinde kalp atış hızınızı ve kan basıncınızı düşürür. Yani gerginleşmeye veya kendinizi depresif hissetmeye başlayınca, bu semptomlardan uzaklaşmak için örgü şişlerine uzanın.

4. MOTOR FONKSİYONLARI GELİŞTİRİR: Örgü neredeyse tüm beyni tek seferde çalıştırdığı için (Ön lob; ilgi ve planlamadan sorumlu, yan lob; mekansal navigasyonla ilişkili, arka lob; görsel bilgiyi işler, temporal lob; hatıraları kaydetmede ve dili ve anlamını anlamada görevlidir ve beyincik; hareketin hasasiyetini ve zamanlamasını koordine eder), Parkinson gibi hastalıklara sahip insanların motor fonksiyonlarını iyileştirmesinde yardımcı olur. Hem hassas motor becerilerini geliştirir, hem de dikkati, diğer acı veren semptomlardan başka yöne çeker.

5. BİLİŞSEL GERİLEMEYİ YAVAŞLATIR: Örgü örmek motor fonksiyonları geliştirmesinin ve ruh halinize iyi gelmesinin yanısıra, beyninizi sağlıklı tutmak için de beyni uyarır. Beyninizi ne kadar kullanırsanız, beyniniz o kadar çok ve o kadar uzun süre sağlıklı olur. El işleriyle uğraşan yaşlı kişilerin hafif bilişsel bozukluk yaşama riski, el işleriyle uğraşmayan kişilere oranla yüzde 30-35 oranında daha azdır.

6. TENDON İLTİHABINI ÖNLER: Nasıl beyninizi sağlıklı tutmak için onu kullanmanız gerekiyorsa, aynı şekilde eklemlerinizi sağlıklı tutmak için de onları kullanmanız gerek. Uzmanlara göre; parmaklarınızı yumuşak bir şekilde kullanmak, parmak kıkırdaklarını eskitmek yerine onları güçlendirir. Örmek bu iş için klavyede yazı yazmaktan daha iyi, çünkü örgü, parmakları çok zorlamaz ve parmaklarınızda başka problemlere yol açacak şekilde yorucu değildir. Yani eklem yangını ve tendon iltihabına karşı örgü örmelisiniz. Artık örgünün sağlık için tüm faydalarını bildiğinize göre, bir tuhafiyeye gidip gerekli ekipmanları alabilirsiniz. Ayrıca YouTube'da ve Pinterest'te de harika örgü dersleri var. Örgünün nasıl yapıldığını bir defa öğrendikten sonra, bu işi kesinlikle bırakmak istemeyeceksiniz.

HOLLYWOOD YILDIZLARININ TERAPİ KAYNAĞI YÜN VE ŞİŞ

Örgünün sadece ev kadınlarına özgü olma klişesini, Hollywood ünlüleri yıktı. Artık sadece ev kadınları değil; yoğun bir iş temposuna sahip olan kariyer sahibi kadınlar ve hatta erkekler de rahatlamak için örgüye sığınıyor. Julia Roberts'tan Russell Crowe'a, Sarah Jessica Parker'dan Julianne Moore'a kadar dünyaca ünlü birçok oyuncuyla birlikte aralarında ABD eski Dışişleri Bakanı Madeline Albright'ın da bulunduğu kariyer sahibi birçok kadın da örgüyle uğraşıyor. Günlük hayatın stresini azaltan, yaratıcı kabiliyeti ortaya çıkaran, kendini bir bütün hissettiren, meditatif etkiye sahip olan örgü örmenin yararları saymakla bitmiyor. Yapılan bir araştırmaya göre; ABD'de ünlülerin ve politikacıların da dahil olduğu 24 milyon kişi örgü örüyor.

ÖĞRENCİLER DE ÖRÜYOR

ABD'de örgü örmenin öğrenciler üzerindeki yararlarını keşfeden özel Waldorf Okulları'nın eğitimcileri ise birinci sınıfların müfredatına örgü dersini ekledi. Örgü örmenin matematiksel beceri, konsantrasyon ve beyin-el koordinasyonunu artırdığını söyleyen eğitimciler, öğrencilerin örgü örmeyi öğrendikten sonra yeni konular öğrenmeye daha açık olduklarını gözlemlemiş. Örgü ören insanların daha kolay konsantre olduklarını keşfedenler de rahatlamak için örgüye sarılıyor.