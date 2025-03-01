Kar tatili için geç değil!

Takvim yaprakları ne çabuk yerini bir başka yaprağa bırakıyor değil mi? Günler günleri mevsimler mevsimleri izliyor. Henüz havalar kendini hissettirmese de bahar mevsimi kapıya dayandı. 'Aaa biz daha kıştan bir şey anlamadık ki' dediğinizi duyar gibi oluyoruz. Sizlere güzel bir önerimiz var. Kışın tadını çıkaramayanlar geç kalmış sayılmaz. Ancak, önümüzde sayılı günlerin kaldığı da bir gerçek. Türkiye'de en güzel kış turizm rotalarını Yeni Asır okuyucuları için araştırdık. İşte birbirinden cazip kış tatil rotaları!.

BURSA/ULUDAĞ

Kış tatilinin olmazsa olmaz rotalarından Bursa Uludağ... Kış tatili ve kayak denilince akla gelen ilk merkezlerden biri olan Uludağ, Türkiye'nin en iyi kayak pistiyle göz kamaştırıyor. Beş yıldızlı otellerinde ailecek konaklama imkanına sahipsiniz. Kayak veya kış sporları yapmanın yanı sıra kar motoruyla macera dolu dakikalar geçirebilir ya da teleferikle Uludağ'ın nefes kesen manzarasını izleyebilirsiniz.

BOLU/ABANT

Kışın masalsı güzelliği Bolu Abant'ta yaşanır. Her mevsim doğanın bin bir rengiyle görsel şölen sunan Abant, kış mevsiminde de misafirlerini doyumsuz bir manzarayla buluşturuyor. Bolu, İstanbul, Ankara, Bursa ve Eskişehir gibi pek çok şehre olan yakınlığı sayesinde kısacık hafta sonu tatilinizde bile giderek ailenizle keyifli bir tatil yapabilirsiniz. Göl kıyısında ki ahşap eviyle kartpostallara konu olan ve akıllara kazınan Abant, köknar, çam, meşe, gürgen, kestane, kayın ve onlarca ağaç türünün çevrelediği milli parkta, yağan karın tadını uzun yürüyüşler yaparak çıkarabilirsiniz. Abant tatilini unutamayacak ilk fırsatta soluğu tekrar burada alacaksınız.

NEVŞEHİR/KAPADOKYA

Dünyaca ünlü Kapadokya, beyaza büründü. Türkiye'nin son yıllarda gözde olan turistik mekanı Kapadokya, dünyanın dört bir yanından turistlerin cazibe merkezi konumunda. Balonların, yaz mevsiminde gün doğumu kızıllığında gökyüzüne yükselişini izlemek kadar kışın beyaza bürünen peribacaları semalarında rengarenk şovu da oldukça büyüleyici bir atmosfer oluşturuyor. Kapadokya'da dillere destan bir yarıyıl tatili sizler bekliyor. Geniş konaklama seçenekleri mevcut.

ERZURUM/PALANDÖKEN

Türkiye'de kışı en sert yaşayan şehirlerinden Erzurum, kayak turizmi için vazgeçilmez noktalardan biridir. Meşhur Palandöken Kayak Merkezi, 2010 yılında Üniversite Kış Oyunları'na da ev sahipliği yaparak bu alandaki kalitesini gözler önüne koymuştur. Palandöken'de küçükten büyüğe, amatörden profesyonele herkes için uygun pistleriyle ailenizle gönül rahatlığıyla vakit geçirebileceğiniz imkanlar sunuyor. Palandöken'de yılın 5 ayı kayak yapabilirsiniz. Sadece Türkiye'nin değil dünyanın önde gelen kış tatil merkezidir.

RİZE/AYDER YAYLASI

Dünyada eşi benzeri yok. Karadeniz'in dillere destan oksijen deposu yeşil yayları, kış mevsiminde ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Her mevsim farklı bir atmosferi olan Ayder Yaylası, karlı dağ manzaraları ve kışın dondurucu soğuğuna rağmen sıcacık kaplıcalarıyla her türlü isteğinize göre bir tatil geçirebileceğiniz mükemmel bir rota. Kaplıcanın 55-60 derece sıcaklıktaki şifalı suyu, birçok hastalığın tedavisi için de kullanıyor. Bir yandan tatil yaparken bir yandan da aradığınız şifayı burada bulabilirsiniz. Kar üzerindeki horon şenliklerini, sizin için oldukça keyifli olacaktır. Güneş batıp karanlık çöktüğünde tüm yaylayı aydınlatan bembeyaz karlar üzerinde ateş yakarak şarkılar söylemek belki de hayatınızda yapmanız gereken aktivitelerden biridir.

KASTAMONU/ILGAZ

Uludağ kadar popüler olmasa da Karadeniz Bölgesi'nin en iyi kayak merkezlerinden birine sahip Ilgaz, sizlere çok daha uygun fiyatlara bir tatil geçirme fırsatı sağlıyor. Ilgaz Dağı eteklerinde, milli park sınırları içerisinde bulunan kayak merkezinde kayak ve snowboard yoğun olarak yapılan aktiviteler arasında. Sisin hakim olduğu Ilgaz Dağları, macera sporları yapmayı yavaşlatsa da atmosferiyle kışın mutlaka gitmeniz gereken yerler arasında yer alıyor.

KAYSERİ/ERCİYES

Muhteşem Erciyes kar tatilinde sizi bekliyor. Yaklaşık 1 milyon yıl yaşında sönmüş bir volkanik dağ olan Erciyes, kış sezonlarının en çok tercih edilen kayak merkezlerinden sadece biri. Dağcılık ve buzul tırmanışları için de profesyonel sporcuların en çok tercih ettiği merkezlerden olan Erciyes, kış boyunca kayak ve kar sporları severlere hizmet veriyor. Erciyes Kayak Merkezi'nde alp disiplini, kuzey disiplini, kar kızağı, buz pateni, snowboard ve serbest stillerden kayabileceğiniz pek çok pist bulunuyor.