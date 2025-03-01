En son söyleyeceğimizi yazımızın en başında söyleyelim. Radyasyonla savaşan bitkiler aslında hayat kurtarıyor. Şimdi gelelim acı gerçeklerle yüzleşmeye. Hayatımızda vazgeçemediğimiz elektronik cihazların ne kadar çok olduğunun farkın damısınız (aslında çoğumuz değiliz)? Peki ya radyasyonun? Bu kadar elektronik cihazın arasında sizce ne kadar radyasyona maruz kalıyoruz? Evet sevgili Yeni Asır okuyucuları, bu kadar teknolojik cihazın içinde radyasyona maruz kalmamak neredeyse imkansız gibi bir şey. Çare ise çok basit... Modern zaman insanları radyasyondan korunmak ve etkilerini azaltmak adına bilimsel bazı yöntemler geliştirmeye başladı. Bunların en bilindik ve en doğal olanı da çalışma veya ev ortamımızda radyasyonu azaltan bitkileri bulundurmak.

GİZLİ DÜŞMAN İŞ BAŞINDA

Çoğumuz, ev veya ofiste bazen çok az iş yapsak bile kendimizi sürekli yorgun ve bitkin hissederiz... Gerçek nedenini ise sorgulamaktan kaçınırız. Ev ve işyerinde elektronik aletlerin yaydığı radyasyon vücudumuzun görünmeyen gizli düşmanıdır. Hadi bir kaçının neler olabileceğine göz atalım. Evimizde, banyodan mutfağa kadar uzanan her türlü elektronik eşya... Elimizden düşürmediğimiz cep telefonları, alışveriş merkezlerine girerken giriş kapısındaki x-ray cihazı, televizyon, bilgisayar ve uzayıp giden liste... Durun hemen korkmayın, radyasyonla savaşan bitkiler hayat kurtarıyor. İşte evde veya ofisinizde bulunması gereken radyasyon emen dost bitkiler...

AŞK MERDİVENİ

'Çiçekleri çok severim ama bakımları ile hiç uğraşamam' diyenlerdenseniz aşk merdiveni bitkisi tam da size göre. Saksıda yetişen aşk merdiveni çiçeği kolay bakımı sayesinde gözbebeğiniz olacak. Radyasyonu emici özelliği çevre dostu olduğunu gösteriyor.

KAKTÜS

Radyasyona karşı çiçek denildiğinde aklımıza gelen ilk ve en önemli bitki türü kaktüstür. Özellikle iş yerlerinde çoğu kişinin bilgisayarının hemen yanına konumlandırdığına şahit olmuşuzdur. Dikenli ve dayanıklı yapısıyla her türlü saksıda yetiştirilmektedirler. Kaktüsün sulu yapısı sağlığınızı radyasyonun zararlı etkilerinden koruma konusunda da en başarılı bitkiler arasında ilk sırada yer almaktadır. Kaktüs bitkisinin 3 bine yakın farklı türü bulunmaktadır. Bu kadar farklı çeşitlere sahip olan kaktüsün her türünün radyasyondan koruyor olması en çok tercih edilme sebeplerinin arasında yer alıyor.

ALOE VERA

Aloe vera, kozmetik sektörünün favori çiçeğidir. Hem ciltlere hem de saç bakımında oldukça etkili bir bitkidir. Bunun yanında sulu yapısından dolayı radyasyonu emici özelliği de bulunmaktadır. Bakımında dikkat edilmesi gereken bazı püf noktalara dikkat ettikten sonra evinizde, iş yerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

EĞRELTİ OTU

Eğrelti otu güzelliği öne çıkarken biryandan da radyasyonu içine çekmesi ile bilinmektedir. Bu yemyeşil bitki genel- likle dekorasyon amacı kullanılmaktadır. İç mekanlarda estetik görüntüsünün yanı sıra radyasyonun zararlı etkilerini azaltan antioksidan özellikleri vardır. Bu yararlı ve güzel bitkiyi evinizde, iş yerinizde daha uzun süre boyunca tutmak istiyorsanız bakımına özen göstermelisiniz.

VENÜS SAÇI

Venüs saçı, yaklaşık 35-40 cm'e kadar uzayabilen bir bitkidir. Marmara, Karadeniz, Ege ve Akdeniz bölgesinde çok sık rastlanır. Çiçeğinin görüntüsünün güzelliği zaten dillere destan. Buna bir de radyasyonun zararlı etkilerini ekleyebilirsiniz.

KURDELE ÇİÇEĞİ

Kurdele çiçeği mutlaka herkesin çocukluğunda evlerinde bakılan bir çiçek olmuştur. Aynı zamanda bu kurdele çiçeğinin, radyasyona karşı koruyucu etkisi de bulunmaktadır. Emici bitkiler arasında sarmaşık çiçeğinden sonra gelen ve en etkili çiçeklerden biri olan kurdele çiçeği, radyasyondan korunmak için mutlaka evinizde ya da iş yerinizde bulundurmanız gereken çiçeklerin başında gelmektedir.

BENJAMİN KAUÇUĞU

Benjamin kauçuğu, denilen bu bitki elektronik cihazların yaydığı radyasyonu bütün alana yayılan radyasyonu neredeyse tamamını emdiği biliniyor. Özellikle beyaz eşya ve elektronik eşya satan mağazalarda hem dekor amaçlı ile hem de bu özelliği ile tercih ediliyor.