Bağlanma teorisi ve stilleri

Bağlanma bebeklik döneminde birincil bakım verenler ile (genellikle anne ve baba) kurulan derin ve uzun süreli duygusal bağı ifade eder. Bebekler tehdit içeren veya endişe verici durumlarla karşı karşıya kaldıklarında, bu problemlerle başa edebilmek için bakım verenlerinin desteğine ve yakınlığa ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyaçların karşılanıp karşılanmadığı veya nasıl karşılandığı yalnızca çocukluk dönemindeki gelişimimizi değil aynı zamanda yetişkinlik döneminde kurduğumuz ilişkilerin niteliğini de etkilemektedir.

GÜVENLİ BAĞLANMA

Empatik ve uygun sınırlar koyabilen güvenli bağlanmaya sahip kişiler, yakın ilişkilerinde kendilerini güvende, istikrarlı ve daha memnun hissetme eğilimindedir. Partnerlerinin tepkisine veya onayına bağlı değildirler ve kendileri ve başkaları hakkında olumlu bir görüşe sahip olma eğilimindedirler. Tek başına olmaktan veya reddedilmekten endişe duymadan genellikle yakın ve anlamlı ilişkiler kurabilirler.

. İlişkiniz dürüstlük, hoşgörü ve duygusal yakınlık üzerine kuruluysa;

. Duygusal dengenizi koruyabiliyor ve yakın bir ilişkide çatışmayı yönetmenin sağlıklı yollarını arayabiliyorsanız, güvenli bağlanma stiline sahip olabilirsiniz.

KAYGILI BAĞLANMA

Kaygılı bağlanan kişiler, partnerlerinden yüksek düzeyde yakınlık, onay ve ilgi bekleme eğilimindedir. Onaylanmama ve reddedilmeye karşı önemli ölçüde duygusallık, endişe ve dürtüsellik sergileyebilirler.

. Bir ilişki içinde olmak ve partnerinizle yakın olmak istiyorsanız ancak güvende hissetmekte zorlanıyorsanız; İlişkiniz ve partnerinizle sürekli endişe verici düşüncelerle meşgulseniz;

. Kendinizi iyi hissedebilmek için partnerinizden gelecek sürekli güvence ve ilgiye ihtiyacınız oluyorsa kaygılı bağlanma stiline sahip olabilirsiniz.

KAÇINGAN BAĞLANMA

Kaçıngan bağlanan kişiler, yakınlık istemek yerine yakınlıktan ve bağ kurmaktan kaçınma eğilimindedirler. Kendilerini kendi kendine yeterli, bağlanma duygularına karşı savunmasız ve yakın ilişkilere ihtiyaç duymayan kişiler olarak görürler.

. Partneriniz size yaklaşmaya çalıştığında ya da ihtiyaç duyduğunda geri çekilme eğilimindeyseniz;

. Uzun süreli ve derin ilişkileri geçici ilişkilere tercih edebilir veya eşit derecede bağımsız, duygusal olarak mesafelerini koruyacak partnerler arıyorsanız kaçıngan bağlanma stiline sahip olabilirsiniz.

KORKULU BAĞLANMA

Düzensiz bağlanma stiline sahip insanlar, yakın ilişki kurmaya isteklidirler ancak aynı zamanda kendilerini incinmekten korumak için duvarlar örmeye yatkındırlar. Özellikle çocukluk döneminde istismar, ihmal ve travmalar sonucunda gelişebilir. Bu bağlanma stili korku, güvensizlik ve iç çatışma ile karakterizedir.