Gelmiş geçmiş en tehlikeli moda akımları

Tarih boyunca insanlık birçok değişik ve tehlikeli moda akımı yaratmış olsa da, bazıları diğerlerinden sıyrılmayı başarıyor. Ölümcül diyebileceğimiz derecede tehlikeli olan bu akımlar, tüm zararlarına rağmen insanlar tarafından yıllarca takip edilmiş. Üstelik bu trendlerin sadece kadınlar için olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Erkeklerin de kendilerini kaptırdıkları ölümcül moda akımları mevcut.

FONTANGE

17. ve 18. yüzyıl Fransa'sında, aristokrat kadınların kullandığı bir saç süsü olan fontange, kurdele, dantel ve diğer süsleme aparatlarından oluşan büyük başlık benzeri aksesuarlardı. Kulağa hiç zararlı ve ölümcül gelmese de, göründüğünden çok daha tehlikeli olduğunun garantisini verebiliriz. Işıklandırmada mumlu avizelerin sıkça kullanıldığı bir dönemde, kadınların başlarında kocaman yanıcı bir süsle dolaşmaları, hiç de iyi bir fikir olmayabilir.

ÇEMBER ETEKLER

19. yüzyılın favorilerinden olan kabarık etekler, hacimlerini kadınların bellerine bağladıkları kafes benzeri demirlere borçlu. Tasarımı yüzünden rüzgara oldukça duyarlı olan bu eteklerin, havalanarak kadınları okyanusa sürüklediğine dair rivayetler olsa da, gerçek tehlikesi yüksek yerlerde ortaya çıkıyor. Bir tepede ya da yüksek bir apartmanda, rüzgarın etkisiyle savrularak metrelerce yuvarlanmak ya da apartmandan düşmek mümkün. Aynı zamanda suya düşen kadınların bellerine bağlı bu demir etekler yüzünden boğuldukları da biliniyor.

KORSELER

Kadınlara kum saati görünümü veren bu giysi, tüm tehlikelerine rağmen uzun yıllar popülerliğini sürdürmeyi başarmış. Aslında korseler, kadınlar özel bağlarla kendilerini sıkmaya başlayana kadar zararsızdı. Ancak kemiklerini kıracak derecede sıkı bağlamaya başladıklarında, tüm iç organların yerini değiştirecek inanılmaz tehlikeli bir moda akımına dönüşmüş oldu. 1912 yılında, şovlarında kadın kılığına giren Joseph Hennella, dar korsesi yüzünden sahnede fenalaşarak hayatını kaybetti. 1903 yılında ise bir kadın, korsesinin demirleri kalbine saplandığı için yaşamını kaybedince, The New York Times'ta haberi yayınlanmıştı.

KURŞUNLU MAKYAJ

Ölümcül etkilerine rağmen, erkekler de kadınlar da kurşunu, asırlar boyu cilt beyazlatıcı pudra olarak kullanmaya devam etmiş. Kurşun zehirlenmesi, uzun yıllar kurşunun vücutta birikmesi sonucu oluşur. Bu nedenle, yavaş ve sinsi bir katildir. Beyin hasarından sinir sistemi bozukluklarına kadar, pek çok ölümcül etkisi bulunur. İrlanda soylularından Marie Gunning, bu sebeple öldüğü kaydedilen ilk kişidir. Bu durum ne yazık ki insanların bu alışkanlığını bırakmasına yetmemiş ve sadece yedi yıl sonra aktris Kitty Fisher da aynı sebepten yaşamını kaybetmiştir.

DİK YAKALAR

19. yüzyılda popüler olan, gömleğin üzerine takılan bu yakalar, taş gibi olana kadar kolalanıyordu. Uçları özellikle sivri kesim olan bu yakalar, sahiplerine ölümcül sorunlar yaşatabiliyordu. Oldukça sıkı ve sert olan bu yakalar, sarhoşken uyuyakalan birinin boğularak ölmesine sebebiyet verebildiği gibi, nefes almayı zorlaştırdığı için beyin apselerine de sebep olabiliyordu. 1800'lü yıllarda oldukça şanssız bir adam, yaka uçlarının nefes borusunu delmesi sonucu ağır şekilde yaralanarak The New York Times'a haber olmayı başarmıştı.