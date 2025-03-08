Türk Dünyası Müzik Toplulugu’ndan Kadınlar Günü’ne özel konser

Türk dünyası konseptli ilk müzik orkestrası olan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu, 2000 yılında kuruldu. Topluluk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında CSO Ada Ankara'da, Türk dünyası coğrafyasında kadına dair ve Türk Alp kadını motifini öne çıkaran seçkin müzik eserleri, topluluk solistleri ve saz sanatçılarının yorumları ile sahneleyecek. Konsere topluluk bünyesindeki dans sanatçıları da eşlik edecek.

'GURUR VERİYOR'

Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu'nun sanat yönetmeni Cem Gürdal, topluluğun Türk dünyası diye betimlenen, Türkçe konuşulan, Türk soylu bütün halkların müziklerini, danslarını derleyip yazan, aranjelerle orkestrasyonunu yapan bir topluluk olduğunu söyledi. Gürdal, "Türk dünyasında da bu topluluğun misyonunu üstlenen başka bir topluluk yok maalesef. Özellikle başladığımız tarihten itibaren böyle bir anlayış bile yoktu. Sonrasında çeşitli ülkelerde özellikle 5 cumhuriyetimizde, Kazakistan'da, Azerbaycan'da, Kırgızistan'da, Türkmenistan'da, Özbekistan'da Türk dünyası karma orkestraları yavaş yavaş oluşmaya başladı. Bu bize mutluluk veriyor. Bunun öncüsü olmak da ayrı bir gurur veriyor" dedi.