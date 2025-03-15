Afrika kıtasının ikonik yapıları!

Geleneksel yapı teknikleriyle inşa edilen camiler, tarihi olaylara tanıklık etmiş anıtlar ve geleceği yansıtan yenilikçi tasarımlar, Afrika kıtasının mimari zenginliğini gözler önüne seriyor. Bu yazımızda, Afrika'nın en etkileyici dokuz mimari harikasını keşfedecek, onların hikâyelerini ve eşsiz özelliklerini yakından inceleyeceğiz. Hazırsanız, bu büyüleyici yolculuğa başlayalım!

GİZA PİRAMİTLERİ

GİZA Piramitleri M.Ö. 2500 civarında yapıldı yani 4500 yıldır ayakta! Büyük Piramit'in yüksekliği, 146 metre (şu an 138 metre) Evet, zamanla biraz "kısaldı" ama hâlâ muazzam! 2.3 milyon taş bloktan oluşuyor, Toplam ağırlığı 6 milyon ton, yani 12 Burj Khalifa eder! Helenistik dönemde "Dünyanın Yedi Harikası" listesine giren tek yapı ve işin güzel tarafı, listedeki diğer harikalar yıkılırken o hâlâ dimdik ayakta! Piramitlerin inşası hâlâ bir gizem. "Uzaylılar mı yaptı?" tartışmalarını bir kenara bırakırsak, yapımında on binlerce işçinin çalıştığı ve blokların özel tekniklerle taşındığı düşünülüyor.

ŞEHİTLER SALONU

Burkina Faso dendiğinde aklınıza gelen ilk şey ne? Büyük ihtimalle Şehitler Salonu değil! Ama bu yapı, kesinlikle dünyanın en eşsiz anıtlarından biri. Thomas Sankara, bu yapıyı 1987'de tasarladı, ancak trajik bir şekilde suikasta uğradığı için inşaatı tam 15 yıl sonra başladı. Sonuç? Afrika esintileri taşıyan retro- fütüristik bir dev! Kırık beyaz, yeşil ve altın renkleriyle Afrika kültürüne saygı duruşunda bulunan yapı, Eyfel Kulesi'ne benzetilse de, demir yerine betondan yapılmış. Ve etrafındaki boş araziler nedeniyle yalnız bir dev gibi yükseliyor.

PSPF TİCARET MERKEZİ

Tanzanya'nın modern yüzünü görmek ister misiniz? O zaman PSPF Ticaret Merkezi'ne göz atmalısınız! 35 katlı ve yaklaşık 153 metre yüksekliğinde olan bu ikiz kuleler, adeta "Gelecek burada!" diye bağırıyor. İçerisinde hem ofisler hem de konutlar bulunan bu kuleler, Dar es Salaam'ın siluetini tamamen değiştirdi. Al Hatmy Design & Engineering tarafından inşa edilen yapılar, cam, beton ve çelik kullanılarak postmodern bir tasarımla tamamlandı. Ve en etkileyici kısmı? Şehrin dört bir yanından görülebiliyor olması.

DJENE ULU CAMİ

Mali'nin tam kalbinde, Afrika'nın en etkileyici yapılarından biri yükseliyor: Djenne Ulu Camii! Sadece bir ibadethane olmanın ötesinde, tam anlamıyla bir sanat eseri ve tarihi bir miras. 13. yüzyılda inşa edildiği söylenen bu cami, Mali İmparatorluğu'nun ihtişamını yansıtıyor. Ancak o zamandan günümüze ne kadarı kaldı derseniz, orijinal yapı pek de günümüze ulaşamamış. Bugünkü hali, 1907 yılında yapılan yenilemenin bir sonucu.

BARIŞIN LEYDİSİ BAZİLİKASI

Şimdi rotamızı biraz kuzeye, Fildişi Sahili'nin Yamoussoukro şehrine çeviriyoruz. Karşımızda, Guinness Dünya Rekorları'na göre dünyanın en büyük kilisesi: Barışın Leydisi Bazilikası! Bu devasa yapı, görenleri büyüleyen ihtişamıyla Vatikan'ın simgesi Aziz Petrus Bazilikası'ndan bile daha büyük bir kubbeye sahip! İnşaatı 1985'te başladı ve 1990'da tamamlandı. Papa II. Jean Paul tarafından kutsandı, ancak Papa bunu bir şartla kabul etti: Yakınına bir hastane inşa edilecekti! Burası 31.000 metrekarelik alan, yani neredeyse 6 futbol sahası büyüklüğünde!

ICONIC TOWER

Mısır denince aklınıza piramitler mi geliyor? O zaman Iconic Tower sizi ters köşe yapacak! 396 metre yüksekliğiyle Afrika'nın en uzun binası olan bu kule, modern ama geçmişe selam çakan bir tasarıma sahip. Firavun dikilitaşlarını andıran bu yapı, Amun'un tacını simgeleyen cam dış cepheyle tamamlanmış. "Modern ama tarihi dokunuşlar da olsun" diyen mimarların elinden çıkan bu yapı, Mısır'ın yeni idari başkentinde yükseliyor.

HİKMA KOMPLEKSİ