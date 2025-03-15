Bitkilerin de acıyı hissettiğini savunan Backster etkisi

Doğanın sessiz sakinleri olan bitkiler, tıpkı bizler gibi çevresini algılıyor ve de acıyı hissediyor olabilir mi? Bilim dünyasında çığır açan bir tartışma yaratan Backster etkisine göre bu mümkün. 1966 yılında Cleve Backster isimli bir yalan makinesi uzmanı, bitkilerin de çevresel uyaranlara karşı duygusal tepkiler verebileceğini iddia ederek bilim dünyasında bir tartışma başlattı.

Cleve Backster

Bitkilerin acıyı hissedip hissedemeyeceği sorusu, Backster'ın olağanüstü deneyleri sayesinde gündeme gelerek önemli sonuçlara ulaştı. Her şey Cleve Backster'ın, bir gün sıradan bir ev bitkisini incelemeye karar vermesiyle bağlayan Backster, bitkinin suya verdiği tepkiyi incelemeyi amaçlıyordu. Bağladığı cihaz, normalde insan vücudundaki stres ve duygusal tepkileri ölçmek için kullanılan bir cihazdı ve ilginç bir şekilde Backster bitkinin yaprağını yakmayı yalnızca düşündüğünde, cihazda ani bir tepki kaydedildi. Bu durum, sanki bitki düşünceyi algılamış ve strese girmiş gibi bir tablo ortaya koyuyordu.

TEPKİ GÖSTERİYOR

Bu deneyin ardından Backster bitkilerin sadece fiziksel uyarıcılara değil, duygusal ve zihinsel süreçlere de duyarlı olduğunu iddia etti. Başka bir deyişle bir bitki, çevresinde olup bitenlere ve hatta insanların niyetlerine karşı bir tepki gösterebilirdi. Bu olağandışı bulgu, bilim dünyasında "Backster etkisi" olarak yer buldu. Fakat Backster etkisi bilim dünyasından gelen eleştiri oklarının da hedefi oldu. Backster'ın iddiaları, bilim dünyasında büyük bir tartışma yarattı ve pek çok bilim insanı, deney sonuçlarının güvenilirliğini sorguladı. li Bitvermesiyle başladı. Bitkinin yapraklarına bir yalan makinesi elektrodu bağlagusal