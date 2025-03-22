Bootcut jean moda akımı geri döndü

Moda dünyasında trendler hızla değişse de bazı klasikler zamansız şıklıklarıyla her sezon kendini yenilemeyi başarıyor. Sembolik bir Super Bowl devre arasında sahne alan Kendrick Lamar sayesinde, bootcut jean'ler yeniden gözde oldu. Özellikle 2000'lerin başında Britney Spears, Jennifer Aniston ve Beyonce gibi ünlülerin sıkça giydiği bu kesim, şimdi yeniden sokak modasında kendini gösteriyor. 70'lerin özgür ruhunu ve 2000'lerin düşük bel modasını harmanlayan bu denim kesimi, modern detaylarla güncellenerek hem nostaljik hem de trend bir görünüm sunuyor. Bootcut jean'ler adından da anlaşılacağı gibi, aslında botlar için tasarlandı. Uzun ve zorlu saatler boyunca doğada çalışan çiftlik işçileri ve kovboylar için ideal bir stil seçeneğiydi. Ata binerken botlarını tamamen kapatacak bir kesime sahip olmaları, onları işlevsel hale getiriyordu. Bu jean'ler, 90'lar ve 2000'lerin başlarında ünlüler ve moda ikonları tarafından tercih edilerek daha stil odaklı bir seçenek haline geldi.

ÜNLÜLERİN TERCİHİ

Yıllardır popüler olan skinny jean'ler artık eskisi kadar revaçta değil. Moda dünyası daha rahat, özgür ve hareketli kesimlere yöneliyor. Bootcut jean'ler, skinny jean'ler kadar vücuda oturuyor ama dizden aşağı genişleyerek daha havalı ve şık bir görünüm sunuyor. Ayrıca dengeli ve klasik kesimi sayesinde her vücut tipine uyum sağlayan nadir jean modellerinden biri. Kendall Jenner, Bella Hadid ve Hailey Bieber gibi isimler de sokak stilinde bootcut jean'leri sıkça kullanmaya başladı.