Aşk uğruna yapılan en büyük jestler

Aşk, insanı gerçekten delirtebilir ama bazen unutulmaz hikayeler yaratır! Kimisi bir imparatorluğu batıracak kadar büyük bir aşk yaşar... Kimisi bir ömür boyu hatırlanacak bir beste yapar... Kimisi de koskoca bir krallığı bırakıp aşkının peşinden gider... Şarkılardan ve şiirlerden romantik kapı önü ipucu kartlarına kadar, insanlar aşklarını ifade etmenin sayısız yolunu buldular. Ancak bazıları da bunun ötesine geçti. İşte tarih boyunca aşk uğruna yapılmış en büyük jestler!

TAHTINDAN VAZGEÇTİ

Krallar taht için doğar, değil mi? Ama işin içine aşk girince her şey değişiyor! 1936'da Britanya tahtına geçen VIII. Edward, sadece bir yıl boyunca kral olarak kaldı. Peki, ne oldu? Çünkü kalbini öyle bir kadına kaptırdı ki, tüm ülke çalkalandı! Kadının adı Wallis Simpson'dı. Kendisi Amerikalıydı ve boşanmıştı! O dönemde İngiliz kraliyet ailesi için büyük bir skandaldı. "Kral, boşanmış bir kadınla birlikte olamaz!" diye bağıran yetkililer, halk ve basın, Edward'ı köşeye sıkıştırdı. Ya aşkını seçecekti ya da tahtı! Ve ne mi yaptı? Tahttan çekildi! Resmen, "Krallık sizin olsun, bana aşkım yeter" dedi. Edward, 1937'de Wallis'le evlendi ve hayatının geri kalanını Fransa'da geçirdi. Evet, krallıktan vazgeçti ama hayatının aşkıyla mutlu ve huzurlu bir ömür sürdü.

SÜRPRİZ SENFONİ

Ünlü Alman besteci Richard Wagner'i genelde sert ve ihtişamlı müzikleriyle tanırız. Ama bu adam, bir gün öyle bir şey yaptı ki, bugün bile "daha romantiği var mı?" diye düşündürüyor. Olay 1870 Noel sabahında gerçekleşiyor. Eşi Cosima Wagner, uyandığında bir şeylerin farklı olduğunu hissediyor. Çünkü evin içinde hafif bir müzik sesi var... Ama bu sıradan bir müzik değil! Ne mi olmuş? Wagner, Cosima'nın 33. doğum günü için sıfırsdan bir senfoni bestelemiş. Bu muhteşem eseri, 15 kişilik mini bir orkestra ile evinin merdivenlerinde çalarak eşini uyandırmış! Hayatında böyle bir sürpriz beklemeyen Cosima, gözyaşlarını tutamayıp günlüğüne şu satırları yazmış: "Uyandığımda bir ses duydum... Giderek yükseldi... Artık rüya mı, gerçek mi bilmiyordum! Ama sonra fark ettim ki bu, müzikti... Ve ne müzik!" Daha sonra bu eser, "Siegfried Idyll" olarak dünyaca ünlü bir senfoniye dönüştü. Evet, eşine yazdığı doğum günü hediyesi, dünya çapında efsaneleşti! Sevgisini ifade bile edemeyenler utanır mı? Adam tarihin en romantik bestelerini yazmış!

TAC MAHAL

Aşk uğruna yapılmış en büyük jestler yazımıza başlıyoruz! Herkesin bildiği ama hikayesini duyunca tekrar hayran kaldığı o muazzam yapı: Tac Mahal! Hindistan'ın en ikonik yapılarından biri olan bu devasa aşk mabedi, kelimenin tam anlamıyla bir aşk meyvesi. Ama ne aşk, ne bedel! Babür İmparatoru Şah Cihan, "en sevdiği eşi" Mumtaz Mahal'i kaybettiğinde öyle bir yıkıldı ki, iki yıl boyunca müzik dinlemedi, eğlenceyi unuttu, tam anlamıyla yas içinde yaşadı. Ama yasını sadece gözyaşlarıyla tutmakla kalmadı... Onun anısını ölümsüzleştirmek için dünyanın en güzel anıt mezarını inşa ettirdi.

BROWNING'IN SONELERI

BÜYÜK aşkların izini sürerken edebiyat dünyasında muhteşem bir çifte rastlıyoruz: Elizabeth Barrett Browning ve Robert Browning. Edebiyat tarihinin en romantik aşklarından biri olan bu ilişki, yalnızca mektuplara değil, dizelere de ilham oldu! Bu büyük aşkın en unutulmaz eseri, 1850'de yayımlanan "Portekiz'den Soneler" kitabıydı. Ama olay şu ki, bu soneler aslında Portekiz'den falan değildi! Elizabeth Barrett Browning, kocasına duyduğu derin aşkı 44 sonelik bir şiir dizisiyle anlatmıştı. Ancak, çok kişisel olduğunu düşündüğü için bunları saklıyordu. Ta ki Robert Browning, onun şiirlerindeki bazı tematik eksikliklerden bahsedene kadar... İşte o an Elizabeth, elinde kozuyla ortaya çıktı ve "Aslında sana aşkla dolu tam 44 sone yazdım!" dedi. Browning şiirleri okur okumaz "Bunları yayınlamalısın!" diye ısrar etti. Ama Elizabeth, özel ve mahrem hissettikleri için şiirlerin "Portekiz sonelerinin çevirisiymiş gibi sunulmasını" şart koştu. Böylece aşklarını bir nevi gizli ama ölümsüz bir miras olarak dünyaya sundular. Ve bu kitabın içindeki en meşhur dizeyi herkes bilir: "Seni nasıl seviyorum?