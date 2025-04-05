Binlerce yıllık sokak fısıltılarına hazır mısınız? Karşınızda dünyanın en eski şehirleri...

Hazır mısınız? Şimdi zamanda yolculuğa çıkıyoruz! Ama bu, sıradan bir yolculuk değil. Bizi bekleyen duraklar, insanlığın binlerce yıldır yaşamaya devam ettiği, tarih kitaplarının sayfalarından çıkıp günümüze kadar ulaşan şehirler! Evet, İnsanların binlerce yıldır yaşamaya devam ettiği en eski şehirler arasından bazıları binlerce yıl önce kurulmuş, uygarlıkların doğuşuna tanıklık etmiş, imparatorlukları ağırlamış ve hâlâ ayakta! Bir şehir düşünün ki sokaklarında yürürken taş duvarlar binlerce yıl öncesinin hikâyelerini fısıldıyor, eski pazarlardan yükselen baharat kokuları geçmişin yankılarını taşıyor. Şimdi, tarihin tozlu sayfalarını bir kenara bırakın ve bu efsanevi şehirlerin günümüze nasıl ulaştığını keşfetmeye hazır olun!

Eriha'dan Atina'ya, Şam'dan Gaziantep'e kadar uzanan bu büyüleyici yolculukta, geçmiş ve günümüz iç içe geçiyor. İşte insanların yaşamaya devam ettiği en eski şehirler...