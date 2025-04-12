Başrollerini Damla Sönmez, Sarp Bozkurt, Kemal Uçar'ın üstlendiği 'Aşk mı, Para mı' filminin kadrosunda Hakan Meriçliler, Ferdi Sancar, Gökçe Özyol, Ali Düşenkalkar, Hakan Çankaya, Süeda Çil ve Emre Ertunç da yer alıyor. Romantik komedi tarzındaki filmin çekimleri Antalya'da tam kadroyla devam ediyor. Filmin konusuna gelince; Lüks bir otelde çalışan iki romantik gencin karşılaşması ve yaşanan talihsizliklerle başlayan aşk dolu bir macera... Büyük hayalleri olan İsmail (Sarp Bozkurt), iyi niyetli bir o kadar da sakar bir otel çalışanı olarak nam salmıştır. Gelecekte birgün kendi otelini açma hayalleri kurarken aynı otelde çalışan Aylin (Damla Sönmez) ile karşılaşması O'nun aşk hayatında başına gelen en güzel tesadüf olacaktır. HEM hayalleri hem de aşkı için büyük mücadele vermesi gerektiğini bilen bu genç adamın hayatı; otel patronunun başına gelen talihsiz bir olay sonrası tamamen değişecektir. Birbirinden renkli karakterlerin yer aldığı hikayede izleyicileri bol sürprizli sahneler de bekliyor. Çekimleri geçtiğimiz günlerde başlayan filmin yapımcılığını KG Medya ve Creative Film üstleniyor.

KİM KAZANACAK!

Sürpriz son ile bitecek olan filmin senaryosu ve yönetmenliği Serkan Özarslan'a ait. Özarslan filmiyle ilgili şunları söylüyor: "Yönetmen koltuğunda oturuyor olmak filmin çekimleri esnasında büyük avantaj sağlıyor. Filmin finaldeki sürprizli sahneler eminim izleyenler tarafından çok konuşulacak. Romantik komedi seven herkesi filmimize bekliyoruz." Eğlence, aşk ve macera dolu filmin vizyon tarihi ise 2025'in sonbaharı olarak planlanlanıyor.