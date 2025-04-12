İzmir’de tiyatro festivali

İzmir, tiyatro dünyasının nadide etkinliklerinden birine ev sahipliği yapıyor. 27 Mart'ta yapılan görkemli açılışın ardından, festival kapsamında 16 Nisan'a kadar değişik mekanlarda sergilenen oyunlar, izleyicilere unutulmaz anlar vadediyor. Festivale damgasını vuran gösterimlerden biri, 8 Nisan'da İzBB Şehir Tiyatroları'nın İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi'nde sergilenen "Saloz'un Mavalı" oyunu oldu. Cihangir Atölye sahnesi tarafından sahnelenen eser, İzmirli sanatseverlerden büyük ilgi gördü. Üstelik "Saloz'un Mavalı", Direkler Arası Tiyatro Ödülleri 2022'de Kareografi Ödülü'nü, 4. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali'nde ise Genç Yetenek ve En İyi Yönetmen Ödülleri ile taçlandırılmış geçmişiyle festivalin öne çıkan yapımlarından biri olarak dikkat çekiyor. Tiyatro Ödülleri 2022'de Kareografi Ödülü'nü, 4. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali'nde ise Genç Yetenek ve En İyi Yönetmen Ödülleri ile taçlandırılmış geçmişiyle festivalin öne çıkan yapımlarından biri olarak dikkat çekiyor.

PROGRAM DETAYLARI

Sanatseverler, önümüzdeki günlerde farklı tiyatro mekanlarında sunulacak geniş oyun ve atölye programıyla tiyatronun büyülü dünyasına adım atacak. İşte, festival kapsamında yer alan bazı önemli gösterimler:

12 NİSAN

Dünya Maskara: Berdahi, İzmir Sanat Merkezi, saat 20.00

Kazalara Dikkat: Sıcakkan Çocuk Tiyatrosu, Mustafa Necati Kültür Merkezi, saat 14.00

13 Nisan Unutulan: Yersiz Kumpanya, Konak Belediyesi Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi

Martı Mıyım?: Tiyatro Bereze & Dolkun Production, Gökyüzünü İten Kuş

Beceriksiz Kralın Öyküsü: Primat Atölye, İzmir Sanat Merkezi, saat 14.00 Hostel: DEÜ Sabancı Kültür Merkezi, saat 20.00

14 NİSAN

Don Kişot'un Ölümü: Tiyatro Ansambl, Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Sanat Merkezi, saat 20.00

Dersaadet Yokuşu: Sekizde Tiyatro, Urladam, saat 20.00

15 NİSAN

Feste: Familie Flöz, İzBB Şehir Tiyatroları (İsmet İnönü Sahnesi), saat 20.00

Body, Space, Interaction: Kamchàtka Company, Bayetav Sanat, saat 10.00 - 17.00

16 NİSAN

Kamchátka / Göçebe Sokak Tiyatrosu: Kamchátka Company, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, saat 18.00

Mask Workshop With Familie Flöz: Familie Flöz, Bayetav Sanat, saat 10.00 - 14.00