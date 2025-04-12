Yeni moda nostaljik trenler! Turistik Dİyarbakır ekspresi sefere başladı

Turistik Diyarbakır Ekspresi, Türkiye'nin kültürel ve tarihi zenginliklerini keşfetmek isteyen yolcular için 2025 sezonunda da unutulmaz bir seyahat deneyimi ile Ankara- Diyarbakır seferini başlattı. Ankara-Diyarbakır güzergahında düzenlenen tren seferleri, hem turizme hem de bölgesel ekonomiye katkı sağlıyor. Turistik Diyarbakır Ekspresi, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki kültürel mirası daha geniş kitlelere tanıtırken, aynı zamanda geçilen şehirlerin tanıtımına ve ekonomik kalkınmasına da önemli katkılar sunuyor. 2024 yılında Time dergisinin "Dünyanın En Harika 100 Yeri" listesinde yer alarak uluslararası alanda büyük ses getiren Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin bu yıl da yoğun ilgiyle karşılanacağı tahmin ediliyor.