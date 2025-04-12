Zararlı yazılımlar en genel anlamıyla programlanabilir herhangi bir aygıta, hizmete veya ağa zarar vermek ya da bunlardan yararlanmak üzere tasarlanmış her türlü zararlı yazılım için kullanılan kapsamlı bir terim olarak tanımlanıyor. Siber suçlular genellikle bunu, mali kazanç için kurbanlardan veri elde ederek baskı yapmak üzere kullanıyor.

TIK TUZAĞI

Bu veriler finansal verilerden sağlık kayıtlarına, e-postalara ve parolalara kadar değişebilir. Kötüye kullanılabilecek bilgi türü sonsuzdur. Bu sebeple olası tehditlere karşı mutlaka dikkatli olunması gerekiyor. İşte bütün bunlar dikkate alındığında sizlere bilmediğiniz yerlerden gelen e postalar ya da bağlantılar olduğunda kesinlikle tıklamamanız gerektiğini hatırlamalısınız.

YAYILMA ŞEKİLLERİ

Merak edilen başlıca konulardan birisi zararlı yazılımların nasıl yayıldığı... Aslında bunun çok çeşidi bulunuyor. Ortaya çıkışından bu yana, zararlı yazılımlar farklı saldırı yöntemleri buldu. Bunlar arasında e-posta ekleri, popüler sitelerdeki zararlı reklamlar, sahte yazılım yüklemeleri, virüslü USB sürücüler, virüslü uygulamalar, kimlik avı e-postaları ve hatta metin mesajları yer alıyor. Bütün bunlar sadece küçük bir tıklama hareketiyle bulaşabiliyor ve ne yazık ki fark edilene kadar çoktan yayılmış oluyor. Bunun önlenmesi için de ilk yapılması gerekenlerden birisi zararlı yazılımları anlamak üzere tasarlanmış antivirüs programları. Eğer bunlardan sistemlerinize kurarsanız olası tehditleri algılayacak ve hemen alarm verecek. Ardından size verilen süre içerisinde düşmanlar sistemden atılabilecek, veriler korunacak.

TEHLİKELİ TÜRLER

Başlıca tehlikeli yazılım çeşitlerini de bilmeniz, süreci daha iyi kontrol etmenizi sağlayacak. Bunların başında virüsler ve fidye yazılımlar geliyor. Bir virüs genellikle virüsü taşıyan veya zararlı etkinliği gerçekleştiren zararlı yazılımın bir bölümü olarak bir e-posta eki şeklinde gelir. Kurban dosyayı açtığı anda aygıta virüs bulaşır. Siber suçlular arasında en karlılardan ve bu yüzden en popüler olanlardan biri de fidye yazılımıdır. Bu zararlı yazılım bir kurbanın makinesine yükleniyor ve dosyalarını şifreliyor. Ardından geri dönerek bu verileri kullanıcıya geri vermek için bir fidye istiyor. Yine bu süreçle birlikte kurban ne olduğunu anlamadan virüs bulaşıyor.

SOLUCANLARA DİKKAT!

Solucanlar da bir başka tehlikeli yazılımdır. Solucanlar genellikle bir yazılımda veya işletim sisteminde çalışmak için kullanıcı etkileşimine gerek duymayarak kendilerini makineden makineye kopyalama becerisine sahiptir. Bu da onu son derece tehlikeli bir yazılım yapar.

Bütün bunlardan korunmak ve sisteminizi daha da güçlendirmek için çalışanlarınızın da eğitim alması, konuyu iyi bilmesi ve en önemlisi de onlardan gelecek geri dönüşlerin dikkate alınması gerekiyor. Böylece istenilen sonuç elde edilebilecek, casus ve kötü yazılımlar kabul edilmeden önce uyarılar gelecek. Bütün verilerin korunması da sağlanacak.