Ruanda’dan Ege’ye uzay yolculuğu

Afrika kıtasından 4.500 kilometre uzaklıktan Türkiye'ye gelen 13 kişilik Ruandalı öğrenci grubu, 9-15 yaş aralığında olup, İzmir'de bulunan Uzay Kampı Türkiye'de benzersiz bir bilim ve teknoloji deneyimi yaşadı. "Özelleştirilmiş Yıldızlar ve Gezegenler Macerası" adlı uluslararası programa katılan öğrenciler, eğitimle eğlenceyi bir araya getiren bu kamp sayesinde, teorik bilgilerini uygulamalı deneyimlerle pekiştirme fırsatı buldu.

HEYECAN VERİCİ GÖREVLER

Katılımcılar, Discovery Uzay Mekiği simülasyonuyla uzaya gitme ve Aurora simülasyonuyla Ay'a yolculuk gibi heyecan verici görevlerde yer aldı. Ayrıca astronot simülatörleri, Mars'ta koloni kurma etkinlikleri ve robotik çalışmalarla dolu dolu geçen programda bilimle iç içe bir haftayı geride bıraktılar.

Öğrenci grubuna eşlik eden matematik öğretmeni Alfred Kotey, kamp sonunda yaptığı değerlendirmede, "Öğrencilerim burada sadece bilimle eğlenceyi bir arada yaşamadı; aynı zamanda özgüven kazandılar. Astronotlar gibi eğitim alıp, ekip çalışması yaptılar, bilim ve uzaya ilgileri arttı. Birçoğu daha ayrılmadan buraya yeniden gelmek istediklerini söyledi. Bu deneyimin onları Afrika'da uzay alanında öncü bireyler olmaya yönlendireceğine inanıyorum," dedi. İzmir'de kurulu Uzay Kampı Türkiye, dünyada yalnızca iki ülkede bulunan nadir merkezlerden biri olma özelliğini taşıyor. STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) temelli içerikleriyle uluslararası okulların eğitim programlarına katkı sunan kamp, aynı zamanda kültürler arası etkileşimi destekliyor.