Tüm yönleri ile 1Q84

Haruki Murakami'nin 1Q84 romanı, okuyucularını gizemli bir dünyaya davet eden, sıra dışı bir eser. Murakami'nin benzersiz üslubuyla örülmüş bu eser, gerçeklik ile fantastik arasında ince bir çizgide yol alır. 1Q84, Tokyo'nun sıra dışı bir versiyonunda geçen ve bir aşk hikayesini, sürükleyici bir gerilimle harmanlayan roman olarak öne çıkıyor. Murakami, okuyucularını bu paralel evrene çekerken, sıra dışı karakterler ve olaylarla dolu bir yolculuğa çıkarıyor."1Q84", 1984 yılında Tokyo'da paralel bir gerçeklik düzleminde geçen bir hikayedir. Kitap, Aomame ve Tengo adlı iki ana karakterin hayatlarına odaklanır. Aomame, sıra dışı bir kadındır. Bir fitness antrenörü olarak çalışmakta ancak gizlice "Doğru Adalet" adında bir örgütün üyesidir. Bu örgüt, sistematik olarak kötü niyetli erkekleri cezalandırmakla görevlidir. Ancak Aomame'nin yaşadığı dünya, normal Tokyo'dan farklıdır. Bir gün taksiye binerken, birdenbire başka bir gerçekliğe geçtiğini fark eder ve artık "1Q84" adını verdiği bu dünyada yaşamaktadır. Diğer taraftan, Tengo, yetenekli bir yazardır. Bir yandan da matematik öğretmenliği yapmaktadır. Bir gün, editörü tarafından iş teklifi alır. Komatsu, gizemli bir genç kızın yazdığı ancak dil ve kurgu açısından zayıf olan bir romanı keşfeder. Tengo'nun bu romanı düzenlemesi ve yayımlanabilir hale getirmesini teklif eder. Ancak bu iş, Tengo'nun hayatında derin etkiler yaratacaktır. Aomame ve Tengo'nun yolları, kitap boyunca birçok kez kesişir. İkisi de kendi içsel sorgulamalarıyla ve bu tuhaf gerçekliğe uyum sağlama çabalarıyla boğuşurken, okuyucu bir yandan gizemli olayların çözülmesini takip eder diğer yandan da karakterlerin derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkar.