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Haberler Cumartesi Efeler Yolu İzmir’i dünyaya tanıtacak

Efeler Yolu İzmir’i dünyaya tanıtacak

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Efeler Yolu İzmir’i dünyaya tanıtacak

İzmir'de doğa ve kültürü bir arada bulunduran yürüyüş rotası Efeler Yolu, Avrupa Konseyi Kültür Rotaları Ağı'na dahil edildi. Ege Üniversitesi'nden (EÜ) yapılan açıklamada, Efeler Yolu'nun Türkiye'den Avrupa Konseyi Kültür Rotaları Ağı'na dahil 12'nci rota olduğu ifade edildi. Yolun ayrıca, Türkiye'den Avrupa Konseyi'nin Yaylacılık Patikaları ağına dahil edilen ilk kültür rotası olma özelliği taşıdığı belirtildi.

Efeler Yolu İzmir’i dünyaya tanıtacak

ENFES BİR YOLCULUK

Açıklamada görüşlerine yer verilen Efeler Yolu Projesi Yürütücüsü EÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Özkaya, yolun kısa sürede hem ulusal hem de uluslararası düzeyde dikkati çekmesinin, bu toprakların kültürel, tarihi ve doğal mirasın evrensel değer taşıdığını ortaya koyduğunu aktardı.

Efeler Yolu İzmir’i dünyaya tanıtacak

Ege Bölgesi'nin doğası ve kültürel değerlerini barındıran yaklaşık 500 kilometrelik Efeler Yolu, İzmir'in Bornova ilçesinden başlayarak Nif Dağı ve Bozdağ sıradağlarını geçip Selçuk'taki Meryem Ana Evi'nde sonlanıyor. Efeler'in Kurtuluş Savaşı döneminde düşman için hazırlandığı ve karargah olarak kullandığı alanları ve patikaları da kapsayan yürüyüş yolu, adını bu özelliğinden alıyor. Yaylaları, dağ geçitleri, tarihi yapıları ve Ege'nin kültürel zenginlikleriyle yoğrulmuş kırsal mahalleleri barındıran rota, milli duygular içinde doğa yolculuğu sunuyor.

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