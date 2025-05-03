11. Geleneksel Güme Dağcılık ve kültür şenliği başladı! Tire’de doğa ve kültür buluşması

İzmir'in Tire Belediyesi, Türkiye Dağcılık Fedasyonu ve Tire Doğa Sporları Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen 11. Geleneksel Tire Güme Dağcılık ve Kültür Şenliği, 3-4 Mayıs 2025 tarihlerinde doğa ve macera tutkunlarını Arappınarı Mevkii'nde buluşturacak. Tüm dağcılık kulüpleri ve doğaseverlerin davetli olduğu etkinlik, Tire'nin doğasını, kültürünü ve geleneklerini katılımcılarla buluşturmayı hedefliyor.

3 AYRI PARKUR

Bugün saat 11.00'de Tire Kent Müzesi önünde kayıt işlemleriyle başlayacak program, kültür gezisi, çadır kurulumları, halat çekme ve kocaayak gibi geleneksel yarışmalarla devam edecek. Akşam yemeği ve müzik dinletisinin ardından, doğayla iç içe bir kamp gecesi katılımcıları bekliyor olacak. 4 Mayıs Pazar günü sabah kahvaltısının ardından, doğa yürüyüşleri üç ayrı parkurda gerçekleştirilecek. Katılımcılar; 10 kilometrelik Arappınarı-Kaplan, 11 kilometrelik Arappınarı-Paşa Çeşmesi ve 15 kilometrelik zirve parkuru olan Arappınarı-Güme Dağı rotalarından birini tercih edebilecek.