Bir asırdır ayakta

Aydın'a iz bırakanlardan merhum Eyüp Şahin tarafından yaklaşık bir asır önce kurulup işletilen Un Fabrikası geride kalan bir asra rağmen halen ayakta kalan ender yapılardan biri. bir süredir restoran olarak hizmet veren Eyüp Şahin Un Fabrikası'nın 1926 yılından 1970'li yıllara kadar ilin en önemli fabrikalarından biri olduğu biliniyor. İlk olarak 1920'li yılların başında su değirmeni olarak kurulan ve aradan geçen süreçte modernize edilerek elektrikli un fabrikası olarak başta Ege Bölgesi olmak üzere Konya'ya kadar bir çok ile hizmet veren Eyüp Şahin Un Fabrikası'nın işgal yıllarında Yunanlılar tarafından karakol ve cezaevi olarak da kullanıldığı belirtildi. Şu anda Aydın'ın köklü Ailelerinden Sabuncu Ailesi'nin oğulları Mehmet Sabuncu tarafından 1926 Adıyla işletilen restoran şehrin ziyaret edilecek nadir yapılarından biri olarak görülüyor.

Eyüp Şahin

'İLK TESCİLLİ MARKA'

Aydın ile simgeleşen isimlerden biri olan Eyüp Şahin'in Milli Mücadeleye Astsubay olarak katılmış, üstün gayretler göstererek İstiklal Madalyası almış isimlerden biri olduğunu belirten Mehmet Sabuncu, şehrin simgelerinden biri olan fabrikayı ayakta tutmaya çalıştıklarını belirtti. Merhum Eyüp Şahin'in yaklaşık bir asır önce Aydın ekonomisine ve Aydınlılara iş istihdamı sağlamak amacıyla kurduğu Un Fabrikası hakkında bilgi veren Sabuncu, "O dönem fabrikada üretilen Tescilli 'Eyüp Şahin" unları ile tüm yurdumuza Aydın'ın adını duyurmuş. Aynı zamanda milletvekili de olan Eyüp Şahin 1892 İncirliova doğumlu olup, Babasının adı Şahin Efendi, annesinin adı Fatma Hanımdır.

HATIRASINI YAŞATMAK

İlköğrenimini İncirliova'da mahalli mekteplerde (Sıbyan mektebi) tamamlar, ardından İdadi (lise)'yi bitirir. Daha sonra Küçük Zabit Mektebi (Astsubay Okulu)'nden mezun olur. Yaşamını serbest ticaret, Topkapı Sarayı Mihmandarlığı (resmi konuklara rehberlik yapan), fabrikatörlük ve tüccarlık yaparak kazanmış. Daha sonra siyasete girerek TBMM IX. Dönemde (22 Mayıs 1950-12 Mart 1954) Demokrat Parti (DP) listesinden Denizli Milletvekili seçilmiş. Dönem içinde Ticaret Encümeni'nde üye olarak çalışmış. X. Dönemde (14 Mayıs 1954- 01 Kasım 1957)'de yine Demokrat Parti'den Diyarbakır Milletvekili seçilerek Parlamento'ya girmiş. İstiklal Madalyası sahibi ve 7 çocuk babası Eyüp Şahin'in 4 Ağustos 1954 tarihinde bir otomobil kazasında yaşamını yitirmiş. Sabuncu Ailesi olarak burada Eyüp Şahin'in hatırasını yaşatmaya gayret ediyoruz" dedi.